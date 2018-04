Si allarga il partito di chi vuole una nuova legge elettorale

agi

(Di venerdì 27 aprile 2018) La prima a parlarne, ormai settimane fa, è stata Giorgia Meloni. Oggi a rilanciare l'ipotesi di un intervento per modificare laè il leader della Lega, Matteo Salvini. Il tema, seppur in via indiretta, viene affrontato anche dai pentastellati. In attesa della decisione che assumerà il Pd giovedì prossimo sul possibile confronto con i 5 stelle, le forze politiche si interrogano sui vari scenari in caso di fallimento del dialogo tra dem e pentastellati. E l'eventualità di un ritorno al voto già in autunno inizia a essere annoverata tra le variabili in campo. Su cui, però, pesa come un macigno l'incognita del risultato: ainvariata, infatti, le chance che si ripresenti la medesima situazione di ingovernabilità sono molto alte. L'unica soluzione ...