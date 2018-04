Serena Williams | ' Voglio un altro bebè' Isner sarà papà | Mirza mamma

Serena Williams può contare su Alexis Ohanian : Serena Williams, 36 anni e 23 Slam in bacheca, può contare su una marcia in più: il marito Alexis Ohanian, 34, suo primo fan e sostenitore. Il co-fondatore di Reddit l’ha accompagnata sul red carpet di una delle sue notti più importanti, l’anteprima della serie di documentari Being Serena, in onda dal 2 maggio su HBO. La tennista ha scelto un abito bianco ed è sembrata perfettamente a suo agio in questo nuovo ruolo. A tifare per lei ...

Serena Williams torna a Roma : Serena Williams torna a Roma . Dopo l'assenza dello scorso anno, la regina delle edizioni 2002, 2013, 2014 e 2016 tornerà a calcare la terra rossa degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis, in ...

Tennis : Serena Williams torna a Roma : Tra queste Danesi Caffè, storicaazienda che ha sede a Roma ed esporta in oltre 60 Paesi di tuttoil mondo. Per la prima volta sarà tra gli sponsor.

Serena Williams : «Quando ho scoperto di essere incinta» : «Quando ho scoperto di essere incinta ho pensato: “Oh mio Dio, ora come farò a giocare?”». La voce fuori campo di Serena Williams apre il trailer della docu-serie sulla sua vita, «Being Serena», cinque puntate firmate HBO in onda da mercoledì 2 maggio. Retroscena, aneddoti e curiosità sulla regina del tennis mondiale, classe 1981, che per l’occasione ha aperto le porte della sua villa di Miami alle telecamere. «Sono abituata a mettere tanta ...

Tennis - Miami Serena Williams subito fuori - out anche la Giorgi : Oggi scendono in campo altri pezzi da novanta della racchetta femminile, a cominciare dalla numero uno del mondo, la romena Simona Halep che affronterà la francese Oceane Dodin, numero 98 del ranking.

Miami Open - Fabbiano all'esordio - Fognini al secondo turno. Fuori Giorgi e Serena Williams : Esordio di Thomas Fabbiano nel 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2018, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il 28enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 86 del ...

Tennis - Miami : Serena Williams subito fuori - out anche la Giorgi : Miami - subito semaforo rosso per Serena Williams. Ritorno amaro a Miami per la statunitense che qui ha trionfato per ben 8 volte. Sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida, l'...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di mercoledì 21 Marzo. Naomi Osaka elimina Serena Williams. Ok Azarenka - Giorgi sconfitta : Continua il momento magico di Naomi Osaka. Dopo il primo titolo in carriera conquistato ad Indian Wells, la giovane giapponese si rende subito grande protagonista nel primo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Miami. La numero 22 del mondo ha sconfitto in due set Serena Williams con il punteggio di 6-3 6-2, eliminando colei che era stata regina per ben otto volte in Florida. Va detto che è ancora una Williams lontana da quella che ha ...

Lo sport dopo un figlio : successi e dolori da Serena Williams a Elisa di Francisca : «Fino a quando non ho fatto le gare quest’anno non credevo più alle mie potenzialità. Invece mi sono resa conto di essere tornata anche più forte di prima. Non so come sia possibile visto che mi sono allenata meno, ma sono riuscita a fare tempi in gara più bassi di quelli che avevo prima». Martina Valcepina ha raccontato così a Vanity Fair il suo rientro dopo la gravidanza. La pattinatrice azzurra ha vinto l’argento con la squadra di short track ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone femminile. Super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...

Tennis - Venus Williams vince il 'sister act' contro la sorella Serena : Nel cemento californiano di Indian Wells Venus Williams si aggiudica il 'sister act'. Battuta 6-3, 6-4 la sorella Serena, rientrata in campo dopo la maternità. LEGGI L'ARTICOLO

Sorelle Williams - stavolta è Venus che batte Serena : Non è mai una partita qualunque. Sono avversarie, ma sono sempre Sorelle. Venus contro Serena. Nella notte c’è stato il 29esimo derby della famiglia Williams, che per una volta è andato alla più grande, la 37enne Venus, contro la più giovane Serena, rientrata ufficialmente in questo torneo di Indiana Wells a 6 mesi dalla nascita della figlia Olympia. LEGGI ANCHESerena Williams, che gioca per sua figlia «Ho sbagliato colpi che mai avevo sbagliato ...

Indian Wells - mamma Serena ko : zia Venus si prende il derby delle Williams : L'ucraina Elena Svitolina numero 4 del mondo è stata infatti battuta e eliminata dalla spagnola Carla Suarez Navarro per 7-5 6-3. Fuori anche Sloane Stephens , sconfitta 6-4 6-3 da Daria Kasatkina . ...