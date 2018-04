Sequestrato cantiere Tap | Violate norme su impatto ambientale

Sequestrato il cantiere del gasdotto Tap in Puglia - espiantati 448 ulivi - : Roma, 27 apr. , askanews, Su mandato della Procura di Lecce, i carabinieri del Noe e i Forestali hanno Sequestrato a Melendugno il nuovo cantiere del gasdotto Tap , il 'cluster 5', per violazione ...

Tap - Sequestrato nuovo cantiere per violazione della "Valutazione di impatto ambientale" : Per violazione della prescrizione contenute nella Valutazione di impatto ambientale (Via), la Procura di Lecce ha sottoposto a sequestro probatorio il nuovo cantiere Tap (chiamato cluster 5) da dove sono stati appena espiantati 448 ulivi per consentire la costruzione del microtunnel del gasdotto.Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri del Noe e Forestali che hanno svolto accertamenti sulla base di esposto presentato nei giorni ...