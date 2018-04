Semifinale con il Liverpool | a Roma niente alcolici per 36 ore

Tennis - a Budapest : Cecchinato la prima Semifinale è con Seppi. Ora Sonego : Tre azzurri impegnati oggi nei quarti di finale del torneo di Budapest , Ung, 501.000 e , terra, : Marco Cecchinato e Andreas Seppi hanno vinto i rispettivi incontri e domani si affronteranno il ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito sconfitto in Semifinale dal belga Chouchi. Per il bronzo sfida al turco Gulduren : Si spegne a 2” dal termine del match il sogno di Antonio Esposito di conquistare la finale agli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). L’azzurro è stato sconfitto in semifinale dal belga Sami Chouchi, che lo ha costretto ad accumulare il terzo shido a pochi istanti dalla conclusione di una sfida parzialmente condizionata dal piccolo infortunio rimediato dall’alfiere italiano nelle battute ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : prima Semifinale per Marco Cecchinato. Sconfitto in tre set il tedesco Struff : Comincia nel migliore dei modi il venerdì azzurro all’ATP di Budapest. Marco Cecchinato si qualifica per la semifinale del torneo ungherese dopo aver Sconfitto in rimonta in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della prima semifinale della carriera per il siciliano nel circuito maggiore in una settimana fantastica e che era ...

Liverpool ospite della Lazio a Formello per la Semifinale di Champions contro la Roma : Aria di derby anche in Champions League tra Roma e Lazio. Nel rispetto del detto 'il nemico del nemico diventa amico', in occasione della semifinale di ritorno della competizione continentale, in ...

Alessandra Machella con Quali Alibi di Daniele Silvestri chiude il team Cristina e conquista la Semifinale (video) : L'esibizione di Alessandra Machella con Quali Alibi di Daniele Silvestri convince Cristina Scabbia all'ultimo Knock Out di The Voice Of Italy di giovedì 26 aprile. Anche il team di semifinalisti di Cristina Scabbia è ultimato: l'ultima ad aggiungersi ai talenti della giudice è proprio Alessandra Machella, che ha proposta una versione personale di Quali Alibi di Daniele Silvestri, esibendosi con la chitarra. Nonostante i primi dubbi ...

Playoff Nba : Sixers e Warriors volano in Semifinale di Conference : Playoff Nba: Sixers e Warriors volano in semifinale di Conference Playoff Nba: Sixers e Warriors volano in semifinale di Conference Continua a leggere

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano a caccia dell’impresa - in Semifinale il VakifBank di Guidetti : Conegliano va a caccia della Champions League 2018 di Volley femminile ma servirà una vera e propria impresa alle Pantere per uscire vittoriose dalla durissima Final Four in programma a Bucarest (Romania) il 5-6 maggio. Le ragazze di coach Santarelli, attualmente impegnate nella Finale Scudetto, dovranno infatti affrontare il VakifBank in una semifinale durissima, remake dell’atto conclusivo dello scorso anno quando la corazzata di coach ...

NBA Playoff 2018 : Golden State-San Antonio 99-91 - gli Warriors conquistano la Semifinale contro New Orleans : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 99-91 Dovendo per forza di cose esserci un modo per uscire da questi Playoff, gli Spurs hanno scelto quello che più si avvicina allo stile e al gioco dei nero-...

Playoff NBA 2018 : Philadelphia-Miami 104-91 - i Sixers vincono gara-5 e volano in Semifinale : Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-91 Sono durate un tempo le flebili speranze di rimonta di Miami, travolta poi nel terzo quarto dal parziale da 34-20 che ha dato il via alla definitiva fuga dei ...

Bayern Monaco-Real Madrid - le probabili formazioni della Semifinale di Champions League : Lewandowski contro Ronaldo - torna Sergio Ramos : Serata di grande calcio a Monaco di Baviera. Il Bayern sfida i campioni in carica del Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions League. Una sfida attesissima tra due squadre storiche del calcio europeo, in quella che per molti addetti ai lavori potrebbe anche essere una finale anticipata. Jupp Heynckes rischia di non avere a disposizione questa sera sera David Alaba. L’austriaco potrebbe saltare il match per un ...

La Roma ha perso 5-2 l’andata della Semifinale contro il Liverpool : Nella prima delle due partite di semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool, il Liverpool ha vinto in casa per 5 a 2. Il Liverpool si era portato persino sul 5 a 0 a un quarto d’ora dalla fine The post La Roma ha perso 5-2 l’andata della semifinale contro il Liverpool appeared first on Il Post.

Liverpool-Roma 5-2 - Semifinale Champions League : i giallorossi reagiscono nel finale - serve la rimonta all’Olimpico : Una serata a due facce: prima l’umiliazione totale, poi la reazione che lascia viva qualche timida speranza. La Roma viene sconfitta dal Liverpool per 5-2 nell’andata delle semifinali della Champions League 2018: i Reds si impongono ad Anfield e fanno un passo importante verso la finale di Kiev contro la vincente di Real Madrid-Bayern Monaco. I giallorossi cercheranno una nuova rimonta all’Olimpico tra otto giorni: dopo il ...

Bayern Monaco-Real Madrid - Semifinale andata Champions League 2018 : i bavaresi in cerca di rivincite contro i Blancos : Parlare di una grande classica del calcio europeo non è certamente un errore. Come altro altro definire la sfida dell’Allianz Arena, di domani sera (ore 20.45), tra il Bayern Monaco ed il Real Madrid, andata delle semifinali di Champions League 2018. Sarà il 25° confronto complessivo tra le due compagini ed il settimo in semifinale. PERCORSO Bayern – Il Bayern arriva all’appuntamento dopo aver superato il Besiktas (ottavi di ...

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - Semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...