: Tra gli elettori dem 60 a 40. Sconfitta netta per i dialoganti. E credo che in realtà sia ancora più netta. - soemiade : Tra gli elettori dem 60 a 40. Sconfitta netta per i dialoganti. E credo che in realtà sia ancora più netta. - frarss : Secondo un sondaggio SWG la base M5s si spacca su un accordo con il Pd: il 49% ha detto sì. Più rigidi gli elettori… - MLuSpadaro : RT @HuffPostItalia: Secondo un sondaggio SWG la base M5s si spacca su un accordo con il Pd: il 49% ha detto sì -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Elettori M5sti su possibiledi governo tra Luigi Di Maio e il partito dell'ex segretario Matteo Renzi. La domanda rivolta a 300 persone che hanno votato per i grillini è secca: "Se M5s decidesse di fare il governo con il Pd, lei sarebbe d'?". Il 49% ha risposto di sì, il 51% di no. Lo rivela unrealizzato il 27 aprile da Swg e commissionato da La7 che fa capire come lapentastellata siata. A conferma di ciò che trapela dai commenti apparsi sul blog pentastellato e sulle bacheche Facebook.Stessa domanda, ma al contrario, è stata rivolta agli elettori Pd. In questo caso l'ipotesi viene bocciata: "Se il Pd dovesse fare il governo con M5s, lei sarebbe d'?". Il 40% hadi essere d'mentre il 60% ha respinto l'idea di un esecutivo insieme.Nel dettaglio, tra gli elettori M5s l'11% si èdel ...