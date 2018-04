Scuola | sempre meno studenti bocciati per il 5 in condotta | l’anno scorso solo lo 0 | 1%

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il cinque innon va più di moda allasecondaria di secondo grado. A prendere un voto inferiore alla sufficienza in comportamento con la conseguenza di esseresonolo 0,10% deglidelle superiori: 1.835 allievi su quasi due milioni iscritti dal primo al quarto anno. Se con il decreto 62/2017 il voto numerico inè stato abolito alle medie, nei gradi superiori del sistema d’istruzione esiste ancora ed è spesso usato a seguito di una sospensione dai quindici giorni in su per chi ha compiuto degli atti gravi nei confronti degli insegnanti o dei compagni. Una “punizione” che, secondo i dati ufficiali del ministero dell’Istruzione, non sembra essere più adoperata da anni: nelscolastico 2013/2014 a beccarsi un cinque o un quattro in comportamento erano lo 0,15% dei ragazzi, quindi il dato registra persino un calo. Nonostante gli episodi di ...