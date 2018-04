Scuola | aumenti e arretrati anche a precari e supplenti | date e cifre

Scuola - contratto : a maggio gli arretrati - a giugno gli aumenti : ... che dovrebbero ricevere un aumento mensile lordo di 350 euro da qui al 2020 ma sono ancora in attesa dell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia che, con tutta probabilità, sarà il nuovo ...

Contratto Scuola : gli arretrati a maggio - gli aumenti da giugno : La lunga attesa del mondo della scuola è terminata: dopo oltre otto anni di blocco, a maggio arriveranno gli arretrati, 'una tantum' che potrà oscillare, a seconda dei profili, fino a 6/700 euro. Con il cedolino di ...

Contratto Scuola 2018 - cosa cambia. Sì agli aumenti - merito tabù - : Che cosa resta della legge della Buona scuola nel Contratto siglato ieri per il personale dell'istruzione e della ricerca? Poco. Soprattutto non resta la valorizzazione del merito come era stata ...

Stipendi Scuola - chiarimento NoiPa e tabelle aumenti e arretrati : Il personale della scuola può rassegnarsi: nel cedolino NoiPa di aprile 2018 non troverà né gli aumenti, né gli arretrati degli Stipendi che spettano in base al rinnovo del contratto. NoiPa ha tenuto a chiarire sulla sua pagina Facebook col seguente messaggio di qualche giorno fa: "A seguito delle diverse richieste circa lo stato di […]