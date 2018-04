Scontri Expo 2015 | archiviata indagine su 45 antagonisti | “Non erano black bloc”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Quarantacinquee anarchici, indagati per la guerriglia urbana che si scatenò a Milano nel giorno dell’apertura di, non andranno a processo. Il giudice per le indagini preliminari, Gennaro Mastrangelo, ha accolto la richiesta di archiviare tutte le posizioni avanzata un anno fa dai pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, e Piero Basilone. I 45 giovani, tra cui quattordici greci,accusati di devastazione e altri reati legati alla manifestazione dell’1 maggio durante la quale venne messo a ferro e fuoco la zona attorno alla stazione di Cadorna. Gli inquirenti, dopo aver visionato assieme alla Digos circa 600 gigabyte di filmati,giunti alla conclusione che quei giovani non avrebbero fatto parte di quel “blocco nero” che distrusse banche, negozi, auto private, oltre che scontrarsi con la polizia nella zona di via Meravigli e ...