' Sarri? Se non rinnova con il Napoli c' è il Chelsea'

Juventus-Napoli - Sarri non cambia : Milik e Zielinski in panchina : Dopo un lungo tentennamento, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimo per affrontare la Juventus nella sfida che avrà grande peso nella corsa per lo scudetto. Dunque, Hamsik e...

Napoli - Sarri : 'Non ci interessa cosa fa la Juve. Il rammarico è la gara con il Sassuolo' : 'A noi non interessa cosa fa la Juve. Stiamo facendo il nostro percorso e lo stiamo facendo bene. In questo momento della stagione si guarda solo il risultato ma oggi la squadra ha fatto bene. ...

Milan-Napoli 0-0 : la squadra di Sarri sbaglia troppo e non passa a San Siro Juve- Samp alle 18|Classifica : Partita salvata da Donnarumma al 92esimo con un intervento prodigioso su Milik. Ma in precedenza i partenopei avevano sprecato almeno altre due palle gol

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Se pagano la clausola non posso fare nulla' : Ma nel mondo del calcio ogni anno tutto viene rimesso in discussione a prescindere dal contratto in essere. In questo caso, c'è una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Se qualcuno si dovesse ...

ILARIA D'AMICO GAFFE CON Sarri / Video - "Quello non sono io - ma un tifoso deceduto in una trasferta" : ILARIA D'AMICO GAFFE con SARRI, Video: alla fine di Napoli Chievo la giornalista di Sky Sport confonde il tecnico degli azzurri con un tifoso del club scomparso in una trasferta.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Napoli - Sarri : 'Risultato logico - abbiamo dominato. Rinnovo? Vedremo - non è la priorità' : Dalla rabbia alla gioia, dall'amarezza alla speranza: il Napoli si scuote in pochissimi minuti e torna in corsa per lo Scudetto. Quella contro il Chievo aveva preso le sembianze di una partita ...

Sarri : 'Questa vittoria è un messaggio per il Napoli - non per la Juve' : Così su Premium Sport, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Chievo. Lotta scudetto ancora aperta. ' Noi vogliamo vincere tutte le partite. Questa vittoria, arrivata in ...

Maksimovic : 'Sarri non ha niente contro di me - ma gioca sempre con gli stessi' - : Questo è il motivo per cui ho scelto lo Spartak, perché è in Russia dove si giocherà anche la Coppa del Mondo'. Napoli, il cronista tifoso attacca: 'Sassuolo schiavo della Juventus'

Maksimovic : 'Sarri fa giocare sempre gli stessi. Cairo non mi rispondeva al telefono - ma io volevo il Napoli' : Questo è il motivo per cui ho scelto lo Spartak, perché è in Russia dove si giocherà anche la Coppa del Mondo'.

Serie A/ La Juventus non muore mai - Sarri fa harakiri. Lotta retrocessione : il Crotone rischia : Serie A, l'angolino di Mariotti: la Juventus soffre ma vince contro il Milan. Sarri deve cambiare modo di giocare se vuole vincere. E il Crotone prende applausi ma non i punti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:51:00 GMT)

Napoli - il figlio di Hamsik a Sarri : 'Non farlo giocare - ha il mal di gola' : Il dubbio, il figlio di Hamsik, neanche ce l'ha. Anzi. Ha provato anche a toglierlo a Sarri. La storiella é tenerissima. E da raccontare. C'era anche lui al campo per la rifinitura: Lukas, il più ...