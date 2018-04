San Giovanni Bosco | due infermieri aggrediti e salvati da guardia giurata

Fabrizio Frizzi/ Dal no alla sua statua a San Giovanni Rotondo alla Partita del cuore in sua memoria : Fabrizio Frizzi ci ha lasciato ormai da quasi un mese e tutti stanno lentamente tornando alle proprie vite ma senza dimenticarlo: una statua e la Partita del cuore a lui dedicate?(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Frizzi - no del sindaco di San Giovanni Rotondo alla statua : 'Ecco perché non la vogliamo' : Stop alla statua in memoria di Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo , in provincia di Foggia. Ad annunciarlo è il sindaco Costanzo Cascavilla che in una dichiarazione spiega i motivi del suo diniego.