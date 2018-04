: Di Maio: ‘Berlusconi usa la sua tv per minacciare Salvini’ Il leghista: ‘Ringrazio Di Maio, ma mi difendo da solo’… - petergomezblog : Di Maio: ‘Berlusconi usa la sua tv per minacciare Salvini’ Il leghista: ‘Ringrazio Di Maio, ma mi difendo da solo’… - LegaSalvini : #Salvini a Di Maio: “La coerenza è un valore”. - you_trend : Solo il 13% degli elettori vorrebbe un accordo di #governo tra @Mov5Stelle e @pdnetwork. Salgono le quotazioni per… -

"Difaccia un bagno di umiltà ealcon il centrounito". Lo dice il leader della Lega. "Mi hanno insegnato a mantenere la parola e la mia parola vale più dell'ambizione di Di".Non lascerò Berlusconi:"Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella". "Non possiamo tenere il Paese in sospeso per altre settimane"."La via maestra è cercare un accordo tra i primi e i secondi.Se non è possibile sialle urne"."Un governo Pd-M5S è un accordo contro natura e una presa in giro".(Di venerdì 27 aprile 2018)