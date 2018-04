Salvini | c destra-M5S o voto entro estate

Salvini : 'Senza governo centrodestra-M5s votare entro l'estate' : "Non possiamo tenere il Paese sospeso per altre settimane o altri mesi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della formazione del governo. "Per quanto mi riguarda la via ...

Berlusconi - Salvini non lascia c.destra : ANSA, - TRIESTE, 27 APR - Se Matteo Salvini resta nella coalizione dopo le Regionali? "Sicuro", quelle che riguardano la rottura della Lega "sono storie inventate da chi ha interesse a inventarle". Lo ...

Berlusconi : Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata : "I 5 Stelle sono degli incapaci". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Il leader di Forza Italia, dopo l'affondo ai pentastellati, torna su Matteo Salvini: ...

Salvini : Di Maio torni a tavolo C.destra : 13.40 "Di Maio faccia un bagno di umiltà e torni al tavolo con il centrodestra unito". Lo dice il leader della Lega. "Mi hanno insegnato a mantenere la parola e la mia parola vale più dell'ambizione di Di Maio".Non lascerò Berlusconi:"Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella". "Non possiamo tenere il Paese in sospeso per altre settimane"."La via maestra è cercare un accordo tra i primi e i secondi.Se non è possibile ...

Consultazioni Fico - appello Salvini a Di Maio/ “Pd? Governo M5s col centrodestra o si torna al voto” : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:19:00 GMT)

Salvini : 'Di Maio torni al tavolo con il centrodestra. Esecutivo con M5s o voto a ottobre' : Dopo il termine del secondo round di consultazioni si attende la riunione della direzione del Pd fissata per il 3 maggio . Intanto nel centrodestra Matteo Salvini fa un nuovo appello al dialogo a Di ...

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Governo - Sallusti : “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 Stelle” : Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7): ‘Al Giornale non abbiamo nel cassetto foto compromettenti di Salvini o altro, semplicemente sul quotidiano dal 5 marzo gli consigliamo tutti i giorni di non regalare i voti del centrodestra a un Governo con i 5 Stelle” L'articolo Governo, Sallusti: “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 ...

Il Centrodestra teme l'accordo e protesta - Berlusconi contrattacca. Salvini ripete : basta offese : Critiche a un possibile accordo che, si afferma, sarebbe irrispettoso del voto degli italiani. Di Maio attacca il leader di FI sul conflitto di interessi. Usa le tv contro i nemici politici, dice il ...

Governo - Salvini : “PD-M5S? Surreale - finito amoreggiamento. Io come leader del centrodestra ci sono” : Terminate le Consultazioni tra il presidente incarico e presidente della Camera Roberto Fico con PD e M5S, Matteo Salvini lascia Montecitorio: “Io non chiudo la porta in faccia a nessuno, ora per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio. Di Maio-Renzi, sarebbe un Governo Surreale e raccapricciante tentativo di Governo Pd-M5S, che sarebbe irrispettoso per gli elettori di questi due partiti e degli italiani, finito ...

Governo : fallito a sinistra con Salvini - Di Maio prova a destra col Pd : No, nel titolo non c’è una confusione identitaria tra il Matteo Salvini della triplice “coalizione” berlusconiana (considerata di “destra”) e il Partito democratico erede del glorioso Partito comunista italiano (ovviamente ritenuto di “sinistra”). C’è solo un aggiornamento identitario di cui gli elettori si sono in buona misura già accorti da tempo (forse senza averne coscienza), mentre la partitocrazia – con tutto il corollario dei media ...

Salvini : non esiste un governo senza centrodestra : "Pd al governo? No, grazie. Farò di tutto perchè il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles. Ps: Guarda caso i clandestini tornano a sbarcare" scrive il leader leghista sul profilo Facebook

Fico cerca il Pd - ma i Dem sono divisi. Centrodestra spiazzato - ira di Salvini : Il nuovo passo del presidente Mattarella è di verificare se può esistere un governo formato da M5S e Pd. L’ex premier sembra granitico sul suo no, ma qualcun altro invece pare possibilista

Fico - mandato per Governo M5s-Pd/ Mattarella punta sui dem : Di Maio rompe con Salvini e Centrodestra : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)