Salvini | ' Senza governo centrodestra-M5s votare entro l' estate'

tgcom24.mediaset

: “Accordo con i 5 Stelle senza Fi”, così Salvini scaricherà Berlusconi - LaStampa : “Accordo con i 5 Stelle senza Fi”, così Salvini scaricherà Berlusconi - LegaSalvini : Salvini: 'Non esiste un governo senza il centrodestra' - LegaSalvini : ++ Salvini: Molise fa chiarezza, governo centrodestra-M5s senza Pd ++ -

(Di venerdì 27 aprile 2018) "Non possiamo tenere il Paese sospeso per altre settimane o altri mesi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a proposito della formazione del. "Per quanto mi riguarda la via ...