Salvini | non lascerò Cav

Governo - Salvini : “Non tradisco Berlusconi”. Poi attacca l’alleanza Pd-M5s : “Nessuna credibilità” : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. L'articolo ...

Governo M5S-Pd? Salvini : telenovela - italiani ostaggio. Non chiudo a Di Maio : Sull'ipotesi di un Governo MoVimento 5 Stelle-Pd intervengono Matteo Salvini e l'alleato Silvio Berlusconi il quale non crede che:Pd e M5s riusciranno a raggiungere un accordo per la formazione di un Governo" L'ex Cav ribadisce il suo ritornello: dalle urne, il 4 marzo scorso, è uscita vincitrice la coalizione di centrodestra.Il leader della Lega Matteo Salvini in una nota spiega invece che lui non è un traditore degli elettori ma nemmeno ...

Governo - Sallusti : “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 Stelle” : Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7): ‘Al Giornale non abbiamo nel cassetto foto compromettenti di Salvini o altro, semplicemente sul quotidiano dal 5 marzo gli consigliamo tutti i giorni di non regalare i voti del centrodestra a un Governo con i 5 Stelle” L'articolo Governo, Sallusti: “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 ...

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]

Corrado Formigli : "La Lega non viene a Piazzapulita. Chiedo a Salvini i motivi di questo veto" : Nell’estenuante fase post elettorale, tra consultazioni, mediazioni e forni aperti un po’ qua e un po’ là, la politica si fa soprattutto in televisione. Se i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Liberi e Uguali si sono eclissati o quasi, la scena è al contrario occupata da Partito Democratico e Forza Italia, ma soprattutto dagli esponenti di Cinque Stelle e Lega, i due movimenti considerati i veri vincitori delle elezioni del 4 marzo.C’è ...

Fico - Governo M5s-Pd : "Dialogo avviato"/ Consultazioni - Salvini a Di Maio : "Non chiudo la porta" : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:41:00 GMT)

Salvini si tiene aperte tutte le strade. Non chiude la porta a Di Maio e neanche rompe con Berlusconi : Salvini non chiude la porta ai 5Stelle, ma neanche rompe con Silvio Berlusconi: "Matteo? Si tiene aperte tutte le strade, pur non avendo una rotta precisa". Un deputato del Carroccio, molto vicino al segretario, sintetizzata così la strategia della Lega che continua a non considerare del tutto chiuso il canale con Luigi Di Maio nonostante i due leader non abbiano da un po' contatti diretti. In questo momento Salvini galleggia, in attesa ...

