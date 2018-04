Salvini | nessuna minaccia da Tv Cav

Governo - Salvini : “Non tradisco Berlusconi”. Poi attacca l’alleanza Pd-M5s : “Nessuna credibilità” : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. L'articolo ...

Cinque Stelle-Pd - incarico a Fico. Mattarella : nessuna novità da Lega e M5S. Salvini irritato - Martina apre : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un governo al Paese». Duro Salvini: «Se esclusi faremo passeggiata a Roma». Di Maio: «Ok a dialogo col Pd»

Nessuna intesa M5S-Lega. Scintille tra Di Maio e Salvini : Ma la matematica applicata alla politica non sempre porta al risultato che ci si attende e l'ipotesi di un ritorno alle urne in tempi brevi risulta essere la meno gradita al Colle. A completare un ...

Matteo Salvini : “Nessuna intesa col PD. Possibilità concreta di governo con M5S” : Nel giorno del nuovo vertice del centrodestra voluto da Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui, tra le altre cose, ha spiegato che non c’è alcuna Possibilità di provare a fare un accordo col Partito Democratico per la formazione del nuovo governo, anche se da Silvio Berlusconi era arriva qualche apertura.Salvini è categorico:Ho visto che anche Renato Brunetta continua a ...

Di Maio a Salvini : «Da Berlusconi non può partire nessuna proposta di cambiamento» : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può...

Di Maio a Salvini : «Con Berlusconi nessuna proposta di cambiamento» Arcore - oggi vertice del centrodestra : ... che commenta l'apertura a mezzo stampa di Di Maio accogliendo la sua 'autocritica' ma sottolineandone la permanenza 'dell'ambiguità politica'. E, sostanzialmente, non spostando il Pd dal ruolo di ...

Salvini - nessuna lezione da Macron-Merkel : ANSA, - ROMA, 31 MAR - "Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo da soli!". Lo scrive Matteo ...

GOVERNO - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessuna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Salvini : nessuna paura ritorno alle urne : 17.45 "Noi andremo da Mattarella proponendoci come forza di governo, non chiediamo il voto per tornare a votare ogni 15 giorni, ma ovviamente non ne abbiamo paura". Così il leader della Lega,Salvini, a margine di un'iniziativa a Modena. Nel caso si dovesse tornare alle urne, "l'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale", aggiunge. Ed esclude tensioni nel ...

Salvini : nessuna preclusione verso una presidenza Camere M5s : Milano, 9 mar. , askanews, Per la scelta dei presidenti di Camera e Senato Matteo Salvini farà le sue proposte e si confronterà con tutti gli altri leader di partito, senza nessuna preclusione per una ...

Salvini evoca il ritorno alle urne "Nessuna maggioranza con il Pd" "Ma spero in qualcuno tra i Dem..." : Matteo Salvini, nel giorno del suo 45esimo compleanno, riunisce a Milano i 183 eletti della Lega e usa parole inequivocabili: "O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani. La farei domattina una legge elettorale..." Segui su affaritaliani.it

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaBerlusconi vede Salvini : mandato al centrodestra : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE