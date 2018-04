SALVINI | MAI COL PD | GOVERNO M5S - CENTRODESTRA Video | ma Berlusconi vuole

Lega - SALVINI : 'O un governo di centrodestra o niente - mai col Pd' : "Gli italiani hanno votato in maggioranza il centrodestra, dunque o c'è un governo di centrodestra o non c'è alcun governo". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, concludendo la ...

SALVINI : Di Maio torni a tavolo C.destra : 13.40 "Di Maio faccia un bagno di umiltà e torni al tavolo con il centrodestra unito". Lo dice il leader della Lega. "Mi hanno insegnato a mantenere la parola e la mia parola vale più dell'ambizione di Di Maio".Non lascerò Berlusconi:"Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella". "Non possiamo tenere il Paese in sospeso per altre settimane"."La via maestra è cercare un accordo tra i primi e i secondi.Se non è possibile ...

SALVINI : 'Di Maio torni al tavolo con il centrodestra. Esecutivo con M5s o voto a ottobre' : Dopo il termine del secondo round di consultazioni si attende la riunione della direzione del Pd fissata per il 3 maggio . Intanto nel centrodestra Matteo Salvini fa un nuovo appello al dialogo a Di ...

Governo Pd-M5s. il senatore dem sputtana Luigi Di Maio : 'Ho le prove - sta trattando con Matteo SALVINI' : La trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sta andando avanti, quella tra M5s e Pd è una bufala. Ne è convinto il senatore dem Michele Anzaldi , renziano di ferro, che al Tempo spiega, chiaro e ...

Governo - Giletti : “SALVINI e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus - assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” : Massimo Giletti ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7) commenta la situazione politica del paese: “Abbiamo vissuto due mesi nell’illusione che ci fossero due uomini nuovi Salvini e Di Maio mentre ci rendiamo conto che il vero dominus è Renzi” L'articolo Governo, Giletti: “Salvini e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus, assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” proviene ...

Di Maio : con SALVINI abbiamo chiuso - abbiamo una dignità : Luigi Di Maio di una possibile nuova intesa con la Lega per formare il governo non vuole proprio sentir parlare e lo dice forte e chiaro ai parlamentari del MoVimento 5 Stelle riunitisi stasera:“Dopo 50 giorni il forno della Lega è chiuso, noi abbiamo una dignità". Il leader pentastellato, forte del canale di dialogo instaurato con il Pd, ha aperto stasera l'assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle che a quanto si appende hanno ...

Governo M5S-Pd? SALVINI : telenovela - italiani ostaggio. Non chiudo a Di Maio : Sull'ipotesi di un Governo MoVimento 5 Stelle-Pd intervengono Matteo Salvini e l'alleato Silvio Berlusconi il quale non crede che:Pd e M5s riusciranno a raggiungere un accordo per la formazione di un Governo" L'ex Cav ribadisce il suo ritornello: dalle urne, il 4 marzo scorso, è uscita vincitrice la coalizione di centrodestra.Il leader della Lega Matteo Salvini in una nota spiega invece che lui non è un traditore degli elettori ma nemmeno ...

Di Maio vs Berlusconi : 'Usa le sue tv contro gli avversari politici - basta minacce a SALVINI' : 'Bisogna metter mano a questo continuo conflitto di interesse' ha dichiarato il leader Cinquestelle. 'Vuole un esproprio proletario da anni '70' la replica. Salvini sempre più impaziente 'Se finisce ...