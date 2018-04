Salvini impiccato a testa in giù | adesivi choc a Pavia “Gesto infame e criminale | sono

Salvini impiccato a testa in giù - adesivi a Pavia. Lui : «Vigliacchi - non ci fate paura» : adesivi con l'immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù. Accanto a lui, nella stessa condizione, anche i volti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente...

Pavia - Salvini impiccato a testa in giù/ Adesivi choc in città : ‘appesi’ anche Trump - Erdogan e Netanyahu : Pavia, Adesivi choc con Salvini, Trump, Netanyahu e Erdogan impiccati a testa in giù. Attacco anti-fascista, la Lega insorge: “basta con la sinistra violenta e intimidatoria"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:25:00 GMT)

