A Pavia adesivi di Salvini impiccato - lui replica : 'Non ci fate paura' - : Le immagini sono state affisse, negli ultimi giorni, su diversi muri e pali della città lombarda. Indaga la Digos

Salvini impiccato a testa in giù - adesivi a Pavia. Lui : 'Vigliacchi - non ci fate paura' : adesivi con l'immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù. Accanto a lui, nella stessa condizione, anche i volti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente turco Recep ...