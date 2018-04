Salvini | Il voto? Entro l' estate

Salvini - c.destra-M5S o voto entro estate : ANSA, - SPILIMBERGO , PORDENONE, , 27 APR - "Non possiamo tenere il Paese sospeso per altre settimane o altri mesi". Lo ha detto Matteo Salvini a Spilimbergo , Pordenone, a proposito della formazione ...

Consultazioni Fico - appello Salvini a Di Maio/ “Pd? Governo M5s col centrodestra o si torna al voto” : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:19:00 GMT)

Salvini : 'Di Maio torni al tavolo con il centrodestra. Esecutivo con M5s o voto a ottobre' : Dopo il termine del secondo round di consultazioni si attende la riunione della direzione del Pd fissata per il 3 maggio . Intanto nel centrodestra Matteo Salvini fa un nuovo appello al dialogo a Di ...

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio L'annuncio dopo il voto in Friuli : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lasciare Palazzo Chigi a Di Maio Segui su affaritaliani.it

Di Maio chiude a Salvini e apre come unica possibilità a un governo col Pd. Se no - resta solo il ritorno al voto : 'Dopo cinquanta giorni di tentativi la strada non è più percorribile' dice il leader pentastellato all'uscita dell'incontro con il Presidente della Camera. 'Qualsiasi contratto di governo sarà ...

Di Maio : «Con Salvini si chiude qui - accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Salvini - Governo Pd? Si rispetti voto : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Pd al Governo? No, grazie. Farò di tutto perchè il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles. Ps: guarda caso i clandestini tornano a sbarcare...". Lo scrive ...

Salvini : se voto popolare conta il Pd non può andare al Governo : Codroipo , Ud, , 23 apr. , askanews, 'Se il voto e la democrazia contano ancora qualcosa, gli unici che non possono andare al Governo sono quelli del Pd e della Sinistra che hanno perso ovunque e ...

E adesso - dopo il voto in Molise? Più difficile lo strappo Salvini-Berlusconi : Il voto è forse un altro ostacolo sulla strada del governo nazionale. Forza Italia va ancora giù, ma resta davanti alla Lega: non era scontato

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier » Voto in Molise - alle 23 al via lo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

M5S : 'Meglio il voto che tirare a campare'. Salvini : 'Contro governo tecnico pronto a tutto'. Casellati al Quirinale : 'In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti . Non si ...