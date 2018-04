Salvini | ' Alleanza di governo Pd-M5S? Zero per cento di possibilità'

Salvini : 'Non lascio Berlusconi. Alleanza Pd-M5s ha 0% di possibilità' : Dopo il termine del secondo round di consultazioni si attende la riunione della direzione del Pd fissata per il 3 maggio. Intanto nel centrodestra Matteo Salvini ribadisce la fedeltà al centrodestra. "...

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : "alleanza Pd - senza Lega". Salvini "non esiste" : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

Matteo Salvini - i messaggi in codice con Luigi Di Maio : l'indizio sull'alleanza Lega-M5s : Basta un po' di memoria storica per ricordare che fine - politica - ha fatto chi ha sbattuto la porta in faccia al Cav, da Gianfranco Fini ad Angelino Alfano , le loro carriere politiche sono l'...

Berlusconi e Salvini : M5S aspetta la rottura dell'alleanza/ Governo - Di Maio pronto a ricucire con la Lega : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s, che vadano a pulire i cessi". Accordo Di Maio-Salvini senza FI più vicino? incarico a Fico col Pd?

Silvio Berlusconi - su Il Giornale l'offensiva contro Matteo Salvini : i titoli che minano l'alleanza : Gli sforzi per tenere unito il centrodestra proseguono, tra mille difficoltà: si pensi soltanto all'intervento di Silvio Berlusconi al Quirinale dopo le consultazioni, l'attacco al M5s con cui ha ...

'Salvini-Di Maio alleanza mostruosa' : Intervista allo storico del mondo antico e filologo: 'Sarà un governo disastroso, sempre che riescano a formarlo'

Luciano Canfora a Huffpost : "Salvini-Di Maio alleanza mostruosa" : C'è l'oggi anche in ciò che è successo ieri: "Il Movimento cinque stelle è figlio legittimo di Giorgio Napolitano, il quale, imponendo il governo Monti, e costringendo il Partito democratico di Bersani ad allearsi con Forza Italia, ha creato le premesse per un moto protestatario". Luciano Canfora aveva sedici anni quando suo padre, insegnante di storia e filosofia, gli mise in mano il libro di Albert Mathiez, La ...

Cosa ha detto Salvini su un'alleanza di governo con i 5 Stelle (Di Maio all'angolo?) : "Se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un governo, si vota". Il giorno dopo il vertice di centrodestra, il primo messaggio di Matteo Salvini è...

Di Maio-Salvini - possibile alleanza già al capolinea? Video : 2 Di Maio prosegue nell'incessante opera diplomatica che da giorni lo vede impegnato nel tentativo di costruire un'alleanza che lo porti a Palazzo Chigi. Ma l'operazione per far nascere un governo Salvini-Di Maio sembra allontanarsi rispetto alle accelerazioni delle ultime ore [Video]. Di Maio: 'La guerra è finita' Se fino a qualche giorno fa l'unico scenario possibile di governo fra #M5S e Partito Democratico era quella di un ...

Di Maio-Salvini - alleanza ad un passo Video : Luigi Di Maio prova ad accelerare per chiudere l'accordo con la Lega di Matteo Salvini [Video]. Il veto su Berlusconi e la contestuale apertura di campo ai leghisti e al Pd sembra allargare il solco fra il leader della Lega e l'ex capo del centrodestra. Di Maio vuole allearsi con Salvini Nonostante le schermaglie che continuano a tenere osservatori e politica italiana con il fiato sospeso su quale sara' il prossimo #Governo, l'accordo Di Maio ...

Salvini : "Berlusconi si scordi un'alleanza col Pd" : ... spiega che sull'esecutivo "se c'è un tentativo da fare è con i 5 Stelle", perché, chiarisce Salvini, "se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed ...

