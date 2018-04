Salone auto elettriche | Bologna pronta alla sfida

Jeep Grand Commander debutta al Salone auto China 2018 : Il Grand Commander è uno Sport Utility Vehicle molto spazioso e ben equipaggiato con la sua lunghezza di 4,87 metri che si colloca un gradino sopra al Grand Cherokee , 4,83 metri, ma disponibile in ...

Milano Design Week 2018 - Gallery : le auto al FuoriSalone del Mobile di Milano : Dal Salone del Mobile e relativo Fuorisalone 2018, una selezione di immagini per le auto e quanto legato al mondo dei motori presente a Milano.

Salone del mobile 2018/ Dal divano hotdog al wc autopulente e il gelato... : Le novità del Salone del mobile 2018 sono finalmente disponibili per il pubblico che oggi e domani, previo acquisto del biglietto, potrà addentrarsi tra gli stand.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:32:00 GMT)

AutoSalone riassegnato a una vittima della mafia - Riapre a Palermo allinsegna della legalità : Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende di Palermo passate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica ...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del FuoriSalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Milano Design Week - cosa vedere al "Salone dell'auto-mobile" : Al Salone del Mobile di Milano l’immobilità non è mai piaciuta, tanto che da qualche anno la cosiddetta Design Week ha invaso...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del FuoriSalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Mini Living - quando l’auto british sposa il Salone del Mobile – FOTO : A Milano è tempo di Salone del Mobile e anche quest’anno, il terzo consecutivo, Mini è presente con un progetto nato dalla collaborazione tra Oke Hauser di Mini Living e Nina Tolstrup della maison di architettura londinese Studiomama. Un’iniziativa, quella di Mini Living, che la casa inglese porta avanti dal 2016 e che quest’anno presenterà l’installazione BUILT BY ALL. Da sempre fedele al suo design, Mini ...

Mobile a Milano : l'auto è regina del FuoriSalone : Da quando il design è diventato protagonista assoluto del Salone del Mobile a Milano, le Case non perdono l'occasione per ribadire il ruolo fondamentale dello stesso nella progettazione dei modelli, ...

Nuova Suzuki Jimny : il debutto ad ottobre al Salone di Tokyo 2018 - Motori e Auto - : Suzuki introdurrà sul suo modello il suo sistema touch screen universale, che offre integrazione con lo smartphone e tecnologia come il navigatore satellitare e lo streaming musicale.

Salone auto Ginevra : 88esima edizione chiude con meno visitatori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tuning auto - i migliori del Salone di Ginevra 2018 : Sovrastati dalla presenza delle Case auto e accerchiati anche dai piccoli costruttori di veicoli elettrici, i tuner migliori del mondo resistono al Salone di Ginevra, seppure in numeri piuttosto esigui. Ma mai come in questo caso la quantità è inversamente proporzionale alla qualità. Eccesso, lusso e prestazioni è questa la ricetta delle aziende di Tuning più famose che in alcuni casi hanno una dimensione più vicina a quella di una Casa ...

Ginevra - l'auto dà spettacolo. Nel Salone della città svizzera : i modelli classici rivendicano il loro spazio : Ginevra - In un mondo dell'auto che cambia con una velocità mai registrata in passato, il salone di Ginevra rimane un insostituibile punto fermo per gli appassionati e le aziende del...

Salone di Ginevra 2018 - tutte le auto ibride : Se le auto elettriche si sono prese il centro della scena al Salone di Ginevra 2018, le ibride non sono rimaste certo a guardare, anzi. I cinque modelli di cui vi parliamo oggi sono tutti pronti per essere commercializzati, tranne uno che comunque non è così lontano dalla produzione in serie, mentre le elettriche nella quasi totalità dei casi sono delle concept car bellissime e futuristiche. Come dire che se l’elettrico rappresenta la ...