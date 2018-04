Sale | ecco come ridurne il consumo a tavola

Salento - dal mare spunta una sorpresa : ecco il video straordinario : Non è una scena a cui si assiste tutti i giorni. Francesco Marchello, nostro affezionato lettore, ha deciso di immortalare l'evento con il suo cellulare. Dopo l'apparizione di un branco di delfini nel video che ieri ha spopolato sul web (clicca qui per rivederlo), adesso un'altra scena bellissima. L'evento è stato ripreso ieri mattina, sul litorale adriatico della penisola salentina, esattamente nel tratto tra San Foca e Roca, entrambe marine ...

Ancora Flash Sale su GearBest : Ecco le migliori offerte : Flash Sale su GearBest con tanti prodotti scontati ed offerte che durano poco tempo. Codici sconto e migliori prodotti scontati per questi giorni Continuano le offerte Flash su GearBest. Ecco le migliori offerte offerte, offerte ed Ancora offerte su GearBest ed in questi giorni è tempo di offerte Flash con promozioni veloci che durano poche ore e quindi […]

Grande Fratello 15 - tre concorrenti nel Grande CaSale : ecco i loro nomi : Il Grande Fratello 15 per tre concorrenti è iniziato oggi, venerdì 13 aprile. Tre "super boni" (proprio così li ha chiamati Barbara d'Urso) sono stati appena rinchiusi in un Casale nella campagna laziale, vicino Tivoli: lì dovranno fare i conti con stalle, pollai, legna da tagliare e orti da curare. Solo dopo cinque giorni dall'inizio della loro esperienza, a ridosso con l'inizio del reality show di Canale 5, scopriranno il loro destino. ...

Tre partecipanti al Grande Fratello in un caSale : ecco chi sono Video : #Barbara D'Urso - nel corso della puntata di oggi, 12 aprile, di Pomeriggio 5 - ha svelato i nomi di tre concorrenti, a detta sua bellissimi, che da domani, 13 aprile, saranno rinchiusi in un casale. Si tratta di Simone, Valerio e Filippo. I tre fortunati inizieranno la loro esperienza di 'convivenza forzata', prima dell'inizio del Grande Fratello. [Video] La prima puntata del programma andra' in onda martedì 17 aprile su Canale 5. Novita' di ...

Tre partecipanti al Grande Fratello in un caSale : ecco chi sono : Barbara D'Urso - nel corso della puntata di oggi, 12 aprile, di Pomeriggio 5 - ha svelato i nomi di tre concorrenti, a detta sua bellissimi, che da domani, 13 aprile, saranno rinchiusi in un casale. Si tratta di Simone, Valerio e Filippo. I tre fortunati inizieranno la loro esperienza di 'convivenza forzata', prima dell'inizio del Grande Fratello. La prima puntata del programma andrà in onda martedì 17 aprile su Canale 5. Novità di quest'anno è ...

CaSaleggio : "Iacoboni? Mio padre non lo avrebbe voluto". Il giornalista : "Ecco - rivendica la mia cacciata" : Lui arriva a SUM#02 munito di un lasciapassare di quelli riservati ai relatori e pretende di entrare. Gli organizzatori però gli negano l'accesso e scoppia la polemica. La vicenda, come ormai si sa, ...

Flash Sale su GearBest : Ecco le migliori offerte di oggi 9 Aprile : Flash Sale su GearBest con tanti prodotti scontati ma solo per poche ore. Tante offerte lampo, codici sconto e molto altro ma solo se siete veloci. Ecco le migliori di oggi 9 Aprile 2018 Continuano le offerte per su GearBest con la promo Flash Sale. Ecco le migliori offerte di oggi Con il 4° Compleanno di GearBest ormai alle […]

Sale rosa dell’Himalaya : ecco le sue sorprendenti virtù benefiche : Il Sale rosa dell’Himalaya è noto per le sue eccezionali virtù benefiche. Parliamo di un particolare tipo di halite, cioè salgemma, proveniente dal Pakistan, la cui commercializzazione in Occidente è un fenomeno avviato all’inizio del XXI secolo per opera di varie società operanti in Europa, Nord America e Australia. Nonostante il nome commerciale suggerisca una relazione con l’omonima catena montuosa, il prodotto è estratto dalla ...

Reddito di inclusione - da luglio diventerà univerSale : ecco chi potrà chiederlo : Ci siamo quasi. A partire da luglio il Reddito di inclusione diventerà universale: non potranno chiederlo solo le famiglie in condizioni di particolare disagio, ma tutti coloro che hanno un Reddito ISEE inferiore ad una...

Flash Sale su GearBest : Ecco le migliori offerte di oggi 9 Aprile : Flash Sale su GearBest con tanti prodotti scontati ma solo per poche ore. Tante offerte lampo, codici sconto e molto altro ma solo se siete veloci. Ecco le migliori di oggi 9 Aprile 2018 Continuano le offerte per su GearBest con la promo Flash Sale. Ecco le migliori offerte di oggi Con il 4° Compleanno di GearBest ormai alle […]

Spiagge più belle d'Italia : out Otranto e Gallipoli - ecco la Salentina premiata : L'estate si avvicina e le temperature aumentano: è tempo di pensare al luogo in cui si vorranno trascorrere le vacanze estive. Mancano ormai poco più di 2-3 mesi alle vacanze classiche degli italiani che sono tra Luglio ed Agosto. Come al solito, si pensa al Sud, tanti turisti quest'anno sceglieranno ancora una volta di rimanere nel Belpaese, godendo le bellezze costiere italiane. Dunque, si prevede un aumento del cosiddetto turismo interno. Ma ...

Chiara CorSaletti - truccatrice - romana - dei vip : 'Ecco i segreti per un trucco da star' : Il primo vip che ha truccato? 'Le prime esperienze sono state in televisione, quindi i primi personaggi noti di cui ho curato l'immagine erano legati al settore del giornalismo e della politica. Poi ...

Salento - i paesi più ricchi : ecco la classifica che fa discutere : Spesso si parla di incassi economici nel Salento che negli ultimi anni ha visto dei leggeri miglioramenti soprattutto dovuti al turismo. In realtà, nonostante questi piccoli miglioramenti continuino a registrarsi (nel 2017 è in aumento il reddito complessivo rispetto al 2016) la fotografia economica della provincia di Lecce, non è entusiasmante. Il reddito medio in provincia di Lecce è di 15.241 euro. Comanda Lecce, come già avvenuto negli anni ...

Lavori sulla Napoli - Salerno : chiuso il tratto nei pressi di Cava - ecco quando : Approfondimenti Lavori lungo la rampa d'ingresso della Tangenziale, limitazioni al traffico: i disagi 28 marzo 2018 Disagi per gli automobilisti, per via dei Lavori sulla Napoli - Salerno: dalle 22 ...