Rosy Abate La Serie 2 | quante puntate sono e quando inizia?

(Di venerdì 27 aprile 2018)La2? Esaranno? Ancora presto per la messa in onda della seconda stagione, ma nonostante questo abbiamo già le prime informazioni e le prime anticipazioni sulla fiction da darvi. Con la speranza che Mediaset non ci faccia attendere troppo per l'inizio della seconda stagione, come è successo per la prima: ricorderete bene per quanto tempo abbiamo parlato dell'arrivo dellainteramente dedicata alla regina di Palermo,volte è slittato il debutto, perciò ci auguriamo che non succeda di nuovo.La buona notizia è che le riprese delle nuovestanno per partire: non domani, ma nei primi giorni di giugno Giulia Michelini tornerà sul set per registrare le nuove avventure del suo personaggio, sempre più amato e apprezzato dagli italiani. Gli ascolti della prima stagione hanno confermato questa passione del pubblico per, ...