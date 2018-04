Romolo + Giuly | iniziate le riprese della nuova comedy tutta italiana targata Fox

Romolo+Giuly : Giorgio Mastrota attore nella nuova serie di Fox : Giorgio Mastrota Altro che batterie di pentole e materassi in lattice: Giorgio Mastrota è pronto ad andare oltre le televendite, da anni suo unico impegno sul piccolo schermo. Il conduttore milanese farà parte del cast della nuova serie comedy in onda su Fox nel prossimo autunno, ovvero Romolo+Giuly – La Guerra Mondiale Italiana. Romolo+Giuly: Giorgio Mastrota nel cast La serie, le cui riprese iniziano proprio in questi giorni, sarà ...