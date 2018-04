Roma | strade chiuse un giorno al mese | da Prati all' Appia in bicicletta

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

GP Liberazione 2018 : sulle strade di Roma il Mondiale di Primavera per gli Under 23 : Mercoledì 25 aprile, in scena nel tradizionale circuito delle Terme di Caracalla, nel fantastico scenario della Capitale, il GP Liberazione. L’ormai rinominato “Mondiale di Primavera” per gli Under 23 vede in scena ovviamente tutte le migliori squadre italiane, oltre alle selezioni nazionali di Slovenia, Gran Bretagna, Romania e Russia oltre squadre di club provenienti da Francia, Svizzera e Gran Bretagna. Nell’albo d’oro presenti tantissimi ...

Roma - in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno : “Strade all’Anas. Campidoglio incapace” : In sella alle moto indossando una maglia con sopra lo slogan ‘#bastabuche‘. Questa è la protesta motociclistica organizzato dal comitato ‘2ruotexRoma‘ promosso dal Movimento Nazionale per la Sovranità che si è tenuta oggi nelle strade della Capitale in occasione del Natale di Roma. L'articolo Roma, in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno: “Strade all’Anas. Campidoglio ...

Raggi : da 1° giugno 350 vigili in più per le strade di Roma : Roma – Di seguito il comunicato di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Dal 1 giugno per le strade di Roma ci saranno 350 vigili in più. Assunzioni che daranno nuova linfa al corpo di Polizia locale di Roma Capitale. Da quando ci siamo insediati ci siamo messi subito al lavoro per risolvere la vicenda del concorso, rimasto incagliato tra ricorsi e ritardi delle precedenti amministrazioni. Dopo sette anni di stallo abbiamo finalmente ...

Corsetti : strade di Roma sono tornate come nel dopoguerra : Roma – Di seguito la nota di Orlando Corsetti, consigliere Pd. “Un Piano Marshall finto. Non c’è proprio nulla di straordinario. Solo un ordinario concentrato in un momento di emergenza. E’ ormai prassi dell’amministrazione capitolina illudere i Romani che si sta intervenendo. In realtà la situazione di degrado del manto stradale di Roma è sotto gli occhi di tutti. Gli annunci a 5 stelle hanno le gambe corte. I ...

Formula E Roma : strade chiuse - alternative e quando riaprono : Nel weekend la Formula E sbarca a Roma per il primo E-prix italiano, in calendario sabato 14 aprile. A seguire le informazioni sulla viabilità del traffico, con le strade chiuse e quando riapriranno. La capitale italiana, nelle prossime 24 ore, sarà sotto i riflettori dei tanti appassionati sportivi che guardano con sempre più interesse il campionato delle monoposto alimentate dal motore elettrico. L'E-prix di Roma è la settima prova del ...

Maltempo - Emilia-Romagna : piano da 5 - 2 milioni per il ripristino delle strade : Un piano da cinque milioni e 250.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade della Romagna – sia in pianura che in montagna – alla luce dei danni provocati alla rete viaria dal Maltempo degli scorsi mesi. A stilarlo e a mettere a disposizione le risorse e’ la Regione il cui presidente, Stefano Bonaccini ha presentato il dettaglio degli investimenti a Cesenatico in un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, ...

"I Tutor devono essere rimossi dalle autostrade : copiato il brevetto". La sentenza della Corte d'Appello di Roma : I Tutor dovranno essere tolti dalle autostrade italiane perché è stato copiato il brevetto da una piccola azienda con sede a Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica.Al termine di una causa avviata nel lontano 2006 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominato Tutor installato ...

Maltempo - strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO : Maltempo, strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO Disagi nella Capitale a causa delle piogge e delle raffiche di vento che hanno provocato crolli di rami sulle auto in sosta: una donna è rimasta lievemente ferita. Preoccupazione sul litorale per la mareggiata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. LE ...

Città Metropolitana di Roma : Lavori e ordinanze su strade provinciali : Roma – Sulla S.P. 13/b Aurelia B.go San Martino II in corrispondenza del Cavalcavia n. 135 “via Boietto” su Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia ci sarà un senso unico alternato con installazione impianto semaforico . L’ordinanza avrà corso da questa mattina e verrà mantenuta per tutta la durata dei Lavori. La cui conclusione e’ prevista per il giorno 21.05.2018. Senso unico alternato con installazione di ...

Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma : Ci sono strade e piazze chiuse al traffico e modifiche alla circolazione di metropolitana, autobus e tram: le cose da sapere The post Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma appeared first on Il Post.

Maratona di Roma - in 100 mila per le strade della Capitale : Con il via dato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, è partita da via dei Fori Imperiali la 24esima Maratona di Roma. Sono 14.100 gli iscritti, dei quali 7.670 italiani , 54,5%, e 6.430 , 45,5%, da ...