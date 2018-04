Roma sempre più nel degrado | il viaggio di Striscia la Notizia tra sporcizia e topi

Roma - c'è il Chievo e il Liverpool : Dzeko sempre in campo : Adesso la partita vera è con il Liverpool in attesa di sanzioni da Uefa per il post Anfield; dopo la disfatta di Barcellona, da queste parti si pensava , o si doveva pensare, più alla Fiorentina. Come ...

Carlo Ancelotti sempre più verso la Nazionale : secondo incontro a Roma con la Figc : Carlo Ancelotti in pole position per la panchina della Nazionale. A Roma c'è stato infatti un secondo incontro tra l'ex tecnico di Milan e Juventus , REal, Bayern, Chelsea, , Roberto Fabbricini e ...

Brachino : “A Roma il futuro con l’E-Prix più bello di sempre. Adrenalina e velocità” : Brachino: “A Roma il futuro con l’E-Prix più bello di sempre. Adrenalina e velocità” Il direttore dà appuntamento al grande evento targato Mediaset Continua a leggere

Roma - Graziani : 'Volevo il Liverpool! Penso sempre a quel rigore...' : Francesco Graziani , ex attaccante della Roma , in campo in quella finale di Coppa dei Campioni persa col Liverpool, commenta così il sorteggio Champions a RMC Sport : 'Prima della partita di ritorno voglio ritirare il rigore a Bruce Grobbelaar. Ci Penso sempre, nella vita ci sono cose belle e meno belle. Avrebbe arricchito una bacheca ma quando sbagli un ...

L'Osservatore Romano : 'Povertà - Italia sempre più fragile - un milione di famiglie senza reddito' : RIspetto al 2008, quando la crisi aveva toccato il punto più basso, l'economia Italiana si sta lentamente riprendendo. La recente ripresa dell'occupazione è caratterizzata da 'un significativo ...

Roma - Roberto Fico sempre più fico : ecco il nuovo look del Presidente della Camera : Giacca, cravatta e look da curare con attenzione, anzi nei minimi particolari. Si fa sempre più... fico, il pentastellato Roberto fico. Cambiano le responsabilità e anche il modo di...

Roma - Di Francesco si prende la sua rivincita : 'ho preso tanti schiaffi in vita mia - ma ho reagito sempre' : Oggi a festeggiare la squadra a Trigoria tantissimi tifosi: ' Sono contento, vederli è una grande soddisfazione, è una grande cosa sottolinea il tecnico abruzzese ai microfoni di Sky Sport- fa ...

Da Jeeg Robot alla Roma del 1943. Per Mainetti il cinema è sempre Capitale : Dai supereroi della periferia degradata a un tuffo nella Roma ferita nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. Due anni fa Lo chiamavano Jeeg Robot irruppe nella scena cinematografica italiana con un ...

“Wow Cristina!”. La Parodi super hot a Formentera. Una fuga Romantica in dolce compagnia per la conduttrice di Domenica In che il sole lo prende integrale. Paparazzi sempre in agguato : La stagione di Domenica In prosegue e Cristina Parodi ha vissuto momenti difficili. Insomma questa edizione del programma non è andata benissimo e i dissidi con la sorella Benedetta si sono respirati anche attraverso lo schermo. Non è mistero che il ruolo della co-conduttrice è stato notevolmente ridimensionato e neanche che il contenitore Domenicale più longevo d’Italia ha avuto un notevole calo degli ascolti, tutto a favore della ...

DIRETTA/ Roma-Barcellona (risultato live 1-0) streaming video Canale 5 : giallorossi sempre all'attacco : DIRETTA Roma Barcellona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. giallorossi a caccia dell'impresa per andare in semifinale di Champions League(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:46:00 GMT)

Del Piero - crederci sempre : 'Juve e Roma possono ancora passare il turno di Champions' : L'ha definita mission impossible , o meglio, non ha negato che lo sia. Ma per Alessandro Del Piero, il passaggio del turno in Champions League di Juve e Roma è ancora possibile: "stiamo parlando di ...

Maltempo Roma - il Conacons : “Città sempre più impreparata alla pioggia” : Ancora una giornata di Maltempo a Roma a causa del Maltempo che da diverse ore sta interessando la città, con alberi caduti e problemi alla viabilità. “La capitale si conferma per l’ennesima volta del tutto impreparata alla pioggia – attacca il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – . Basta un temporale per mandare in tilt l’intera città, con ripercussioni enormi per i cittadini, costretti a subire disagi sul ...

Roma-Barcellona - Di Francesco ci crede : “Cinici per puntare all’impresa”. Nainggolan : “Da bambino ho sempre…” : Roma-Barcellona, DI Francesco- Vigilia carica di adrenalina e di grande ottimismo. La Roma aspetta il Barcellona e punta dritta all’impresa. Operazione impossibile, ma gli uomini di Di Francesco saranno pronti a vender cara la pelle prima di dire addio alla Champions League. DI Francesco: “DOBBIAMO ESSERE CINICI…” Il tecnico ha dichiarato: “Noi domani dobbiamo rispondere […] L'articolo Roma-Barcellona, Di ...