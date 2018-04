Roma-Liverpool - verso stop alcol in centro : Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Celerini nelle piazze e stop alla vendita di alcol nella giornata del 2 maggio, quando a Roma si disputerà la partita di ritorno della semifinale di Champions League con il Liverpool. A chiederlo, dopo gli scontri che si sono verificati all'esterno dello stadio Anfield Ro

Roma - Di Francesco : 'Col Liverpool sia una festa. Possiamo ancora fare l'impresa' : Spero che la partita di ritorno possa essere una festa di sport. È un appello che faccio alla mia tifoseria". Quali sono le condizioni della squadra? "Siamo molto dispiaciuti, ci aspettavamo un ...

Roma-Liverpool : svolto tavolo sicurezza per il ritorno delle semifinali : Roma – Si è svolto quest’oggi al ministero degli Interni il piano sicurezza per Roma-Liverpool. Il ritorno delle semifinali di Champions League vedrà la luce il prossimo 2 maggio. Il piano sicurezza si snoda fin dall’arrivo dei tantissimi tifosi Reds, fino alle ore antecedenti al calcio d’inizio. l’incontro è stato presieduto dal direttore dell’ufficio Ordine pubblico della segreteria del Dipartimento della ...

Roma-Liverpool - in arrivo 5mila tifosi inglesi : il piano del Viminale : I circa cinquemila tifosi dei Reds arriveranno in Italia con diversi voli che atterreranno non solo a Roma ma anche in altre città italiane. Verranno scortati fin dal centro città. In vista della partita di Champions Roma-Liverpool saranno rafforzati, anche prima della gara, i presidi delle forze dell'ordine nei luoghi della movida

Roma-Liverpool - massima allerta : vertice al Viminale : Timore di rappresaglie nel match di ritorno del 2 maggio, previsti 5.000 supporter inglesi dopo gli incidenti allo stadio Anfield Road, costati il carcere a due tifosi romanisti che sono ora in attesa ...

I 2 ultrà della Roma detenuti a Liverpool in isolamento : Roma, 27 apr. , askanews, Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco, di 29, i due ultrà della Roma arrestati in seguito agli scontri avvenuti ad Anfield prima del match di Champions League ...

Liverpool-Roma - la testimonianza dei tifosi : «La polizia ci diceva di passare sotto la loro curva» : Sono ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche che hanno portato al ferimento di Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo essere stato aggredito prima della semifinale di Anfield...

Liverpool ospite della Lazio a Formello per la semifinale di Champions contro la Roma : Aria di derby anche in Champions League tra Roma e Lazio. Nel rispetto del detto 'il nemico del nemico diventa amico', in occasione della semifinale di ritorno della competizione continentale, in ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio Video : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella citta' di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League [Video] fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che gia' la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un ...

Roma-Liverpool - dove vedere il ritorno : diretta tv in chiaro su Canale 5? Video : L’#A.S. Roma è rientrata a casa con le ossa rotte da Anfield. La sconfitta contro il Liverpool [Video] per 5-2 sara' difficile da ribaltare, anche se dopo esserci riusciti ai quarti di finale contro il Barcellona, i giallorossi voglio riprovarci ancora, cercando di centrare la loro seconda finale della storia, dopo quella del 1984 in Coppa dei Campioni, persa tra l’altro proprio contro i Reds allo Stadio Olimpico. I ragazzi di Eusebio Di ...

