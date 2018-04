Roma-Liverpool | è allerta | al Viminale vertice sicurezza

Scontri Liverpool-Roma - iniziato tavolo tecnico per la sicurezza in questura : L'ultimo ad entrare al Viminale è stato Kenny Scott direttore delle "Sport safety solutions" dell'Uefa, che coordinerà la sicurezza della gara per l'organismo calcistico internazionale. Seduti al ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella città di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che già la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un letto di ...

Roma-Liverpool : in corso il vertice al Viminale : Per ultimo è arrivato Kenny Scott, direttore delle 'Sport safety solutions' dell'Uefa, che coordinerà la sicurezza della gara per l'organismo calcistico internazionale. Seduti al tavolo anche il ...

Scontri Liverpool-Roma - ecco la sanzione nei confronti dei giallorossi : Scontri Liverpool-Roma, ecco la probabile sanzione nei confronti dei giallorossi. Si è giocata la gara d’andata valida per la semifinale di Champions League sono scese in campo Liverpool-Roma, successo da parte dei Reds grazie ad un super Salah, 5-2 il risultato, la squadra di Di Francesco ha ancora chance di qualificazione, l’obiettivo è ripetere l’impresa contro il Barcellona. Nel frattempo secondo quanto riporta la ...

Roma Liverpool/ Allarme hooligans : 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo. Il piano per la sicurezza : Roma Liverpool, è Allarme hooligans: 1000 tifosi inglesi schedati in arrivo per il ritorno della semifinale di Champions League. Il piano per la sicurezza: oggi vertice al Viminale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:15:00 GMT)

Scontri Liverpool-Roma : ultrà Romanisti incriminati e in carcere. Paura per il match di ritorno : Restano in carcere in Inghilterra, da incriminati, i due tifosi della Roma fermati per gli Scontri prima della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma della scorsa settimana.I due ultras romanisti sono un 20enne al quale è contestato il reato d'aggressione e lesioni gravi e un 29enne, accusato di disordini violenti. Il primo sarebbe considerato quindi il maggior o diretto responsabile del grave ferimento del tifoso dei Reds, ...

Roma-Liverpool - dove vedere il ritorno : diretta tv in chiaro su Canale 5? : L’A.S. Roma è rientrata a casa con le ossa rotte da Anfield. La sconfitta contro il Liverpool per 5-2 sarà difficile da ribaltare, anche se dopo esserci riusciti ai quarti di finale contro il Barcellona, i giallorossi voglio riprovarci ancora, cercando di centrare la loro seconda finale della storia, dopo quella del 1984 in Coppa dei Campioni, persa tra l’altro proprio contro i Reds allo Stadio Olimpico. I ragazzi di Eusebio Di Francesco ce la ...

Roma - in arrivo da Liverpool mille ultrà dei Reds : zone rosse e massima allerta : «Ciò che è accaduto a Liverpool è inaccettabile e quanto di più distante dai valori dello sport. Roma condanna ogni forma di violenza. Prendiamo le distanze da questi vergognosi episodi», ha spiegato ...

Roma - c'è il Chievo e il Liverpool : Dzeko sempre in campo : Adesso la partita vera è con il Liverpool in attesa di sanzioni da Uefa per il post Anfield; dopo la disfatta di Barcellona, da queste parti si pensava , o si doveva pensare, più alla Fiorentina. Come ...

Garcia : 'Buon risultato ma restiamo umili. Sarr come Florenzi. Roma - con il Liverpool rimonta possibile. Su Salah...' : Rudi Garcia , tecnico del Marsiglia , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la gara vinta contro il Salisburgo : 'I nostri tifosi sono fantastici, quando ci sono 65mila tifosi al Velodrome è difficile anche per gli avversari. Sono contento, si tratta di un buon ...

Roma - i due ultrà a processo il 24 maggio/ Scontri di Liverpool : città blindata per il ritorno : Roma, i due ultrà a processo il 24 maggio: rinviati a giudizio Lombardi e Sciusco per il pestaggio di Sean Cox prima della gara con il Liverpool ad Anfield Road(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:29:00 GMT)

Roma - El Shaarawy : “con il Liverpool serve un’impresa” : “Dovremo fare una partita perfetta senza sbagliare niente, un gol ci può costare la finale. Dovremo fare una gara di grande sostanza ma abbiamo dimostrato di saper fare delle rimonte importanti e servirà un’altra grandissima impresa”. Così Stephan El Shaarawy in vista della semifinale di ritorno di Champions col Liverpool in programma il 2 maggio. “Possibilità di passare il turno? Sono poche, così come lo erano col ...

Roma-Liverpool - attesi 5.000 inglesi. Mille sono ultrà - paura di vendette : 'Ciò che è accaduto a Liverpool è inaccettabile e quanto di più distante dai valori dello sport. Roma condanna con forza ogni forma di violenza. Prendiamo le distanze da questi vergognosi episodi. ...

Aggressione Liverpool - tifosi della Roma rinviati a giudizio : I due tifosi della Roma accusati dell’Aggressione all’irlandese Sean Cox, tifoso del Liverpool, sono stati rinviati a giudizio questo pomeriggio. Ai supporters giallorossi è stata negata libertà su cauzione, resteranno dunque in carcere fino all’inizio del processo, il prossimo 24 maggio. Per Sciusco, riporta l’Ansa, l’accusa è di “disordini violenti”, per Lombardi anche di “lesioni gravissime”. L'articolo Aggressione Liverpool, tifosi della ...