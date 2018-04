Roma | gara di basket in memoria di Fabrizio Frizzi questa sera

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio Video : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella citta' di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League [Video] fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che gia' la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella città di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che già la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un letto di ...

Roma-Liverpool - attesi 5000 dei tifosi dei Reds : più di mille agenti per garantire la sicurezza : TORINO - Sono circa 5mila i tifosi ospiti attesi per la semifinale di ritorno Roma-Liverpool in programma all' Olimpico mercoledì sera. Tra questi quasi mille dovrebbero essere ultrà e dunque ...

Diretta/ Spal Roma (risultato finale 0-3) : Di Francesco - "gara da grande squadra. Liverpool? Attaccheremo" : Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie A che apre la 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Roma - El Shaarawy : 'Genoa? Preparata come fosse il Liverpool - gara tosta' : L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Genoa: 'Penso che l'abbiamo Preparata come tutte le altre, prima di Liverpool ci sono due partite importantissime per il terzo posto. Dobbiamo essere concentrati come in ...

Roma - Atac a rischio sospensione : manca fideiussione/ Ultime notizie : Ministero - “vogliamo garanzie su conti” : Atac a rischio stop indeterminato? Ultimatum del Ministero dei Trasporti all'azienda pubblica Romana, ma in Campidoglio la maggioranza tranquillizza i cittadini(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Tangenti sanità Milano - il primario Romanò risponde al gip : ultimo interrogatorio di garanzia : Auspica di essere presto “interrogato dai pm”, Carlo Luca Romanò, primario dell’ospedale Galeazzi arrestato sei giorni fa assieme ad altri tre medici, al direttore sanitario del Cto-Pini, Paola Navone, e all’imprenditore Tommaso Brenicci nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità. Romanò oggi è stato sentito (ultimo dei sei arrestati) dal gip Teresa De Pascale e, come si è limitato a dire il suo legale, l’avvocato ...

Derby Lazio-Roma - dalle curve ai social : è partita la gara degli sfottò : Non c'è Derby Derby Lazio-Roma senza sfottò e l'ultimo non fa eccezione. Durante e all'indomani della stracittadina finita 0-0, sui social e in particolare su Instagram si srotola una galleria di ...

Formula E - boom di ascolti sulle reti Mediaset per la gara di Roma : Ottimi risultati per l'E-Prix di Roma che ha fatto registrare uno share del 9,09%. La gara è stata trasmessa sabato 14 aprile da Mediaset su Italia 1. L'articolo Formula E, boom di ascolti sulle reti Mediaset per la gara di Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Finanziati affidamenti Roma Metropolitane e gara rimozioni : All’incirca 8,8 milioni di euro per affidare a Roma Metropolitane attività urgenti legate alla realizzazione d alcune opere destinatarie di

Formula E - organizzatori : nel 2019 a Roma la gara si terrà ancora all’Eur : L’edizione 2019 della Formula E a Roma si terrà all’Eur: lo hanno confermato all’ANSA gli organizzatori dell’evento. Ieri l’ad di Formula E Alejandro Agag ha annunciato il ritorno della competizione sportiva nella Capitale per i prossimi 5 anni. L'articolo Formula E, organizzatori: nel 2019 a Roma la gara si terrà ancora all’Eur sembra essere il primo su Meteo Web.

Formula E a Roma La diretta della gara : Con questo Gran Premio le persone imparano anche divertendosi che un altro mondo è possibile', ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi visitando i box della Formula E. Rispondendo poi a chi le ...

Roma - Formula E : al via la gara dei bolidi elettrici all’Eur : Partite le venti monoposto elettriche in corsa al Gran Premio di Formula E, nel circuito dell’Eur a Roma: il pubblico ha salutato la partenza dei bolidi elettrici dalle tribune. E’ il primo evento sportivo di questo tipo nella Capitale: 2 km e 800 metri di pura adrenalina con lo scenario unico di Roma sullo sfondo. L'articolo Roma, Formula E: al via la gara dei bolidi elettrici all’Eur sembra essere il primo su Meteo Web.