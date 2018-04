Roma | domani arriva Pallotta | assisterà ai match con Chievo e Liverpool

Liverpool : domani vertice con Roma - Uefa e polizia : domani ci sarà a Roma un vertice tra Liverpool, società giallorossa, Uefa e polizia in vista del match di ritorno della semifinale di Champions League tra la Roma e i ‘Reds’, per pianificare le misure di sicurezza dopo i gravi incidenti di due giorni fa in Inghilterra. Lo rende noto il Liverpool con un comunicato sul suo sito ufficiale. (AdnKronos) L'articolo Liverpool: domani vertice con Roma, Uefa e polizia sembra essere il primo ...

Roma-Liverpool - domani vertice sicurezza : 17.43 domani si terrà a Roma un vertice fra il Liverpool, la Roma, l'Uefa e le autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions fra i due club in programma il 2 maggio alla luce di quanto accaduto all'andata. Lo annuncia il Liverpool sul proprio sito. L'incontro è stato chiesto proprio dal club inglese per "poter fornire ai propri tifosi in viaggio verso Roma le più complete indicazioni sulla sicurezza". Il Liverpool ...

Roma - Kolarov : 'Salah? Stagione da urlo. Domani la partita dei sogni' : Aleksandar Kolarov , terzino della Roma , parla a Premium Sport alla vigilia della semifinale di Champions contro il Liverpool : 'Io ho giocato tante volte qui, è uno stadio speciale. Siamo qui meritatamente, ci proveremo fino alla fine. Le sensazioni sono ...

Qatar Airways nuovo main sponsor dell'As Roma - il debutto domani con il Liverpool : AS Roma e Qatar Airways sono liete di annunciare una partnership pluriennale, che vedrà la compagnia aerea diventare lo sponsor di maglia ufficiale del club giallorosso. L'accordo, il più grande mai ...

Il Gruppo Musicale Trio.it in concerto a Roma domani 22 aprile al Nuovo Teatro Orione. : Il Trio.it, formato da Christian Panico tenore, reduce da successi in Russia, Aldo Bergamaschi tornato da Israele dove ha registrato il tutto esaurito in molti teatri e il cantautore Alex De Vito debutterà domenica 22 aprile presso il Nuovo Teatro Orione con il concerto “Attenti a quei tre” prodotto da De Vito: ospite della serata sarà Nick Luciani, una delle più belle voci del panorama Musicale internazionale che, nel corso della serata, ...

Natale di Roma : domani la Città Eterna celebra la sua fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi Roma celebra la sua fondazione il 21 aprile rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. Il Natale di Roma era ricordato nell’antichità dai suoi abitanti con una festa chiamata ‘Palilia’. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, ...

Roma : apre domani centro commerciale Aura a Valle Aurelia : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – apre al pubblico domani nel cuore del quartiere di Valle Aurelia, a Roma, a poca distanza dalle mura della Città del Vaticano il centro commerciale Aura, forte di 60 negozi, un Pam Superstore, una palestra Virgin Active, un Mondadori Bookstore, una terrazza food court con 16 ristoranti e bar, tutti collegati da percorsi pedonali e aree verdi. Aura ha una superficie commerciale utile (GLA) di 17.000 mq. Il nuovo ...

Natale di Roma - da domani al via : stop alle auto e musei gratis : Tre giorni per il Natale di Roma, tra cerimonie istituzionali, parate di vestali e pretoriani, musei gratuiti e una domenica di festa popolare in piazza, sul modello del Capodanno. Si comincia da ...

Meteo Roma previsioni domani Giovedì 19 Aprile 2018 : Meteo Roma le previsioni per domani Giovedì 19 Aprile 2018. A Roma tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente. Nel Lazio mattinata con tempo stabile e fenomeni diffusi al pomeriggio. previsioni Meteo Roma domani Giovedì 19 Aprile 2018 Tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente; tempo asciutto anche nel corso del pomeriggio mentre in serata sono attesi brevi rovesci. Temperature comprese tra +13°C e +26°C. Meteo ...

La Formula E domani debutta a Roma. In onda in HD su Italia 1 e Tivùsat : ... oltre 5 ore complessive distribuite su Italia 1 HD , Mediaset Italia 2 , in live streaming su Sportmediaset.it , sito e app, e in HD sul satellite attraverso la piattaforma Tivùsat . Per l'occasione,...

Champions semifinali domani il sorteggio : quale avversaria per la Roma? : La Roma è l’unica italiana rimasta in corsa per la finale di Kiev. Possibili avversarie in semifinale Liverpool, Real Madrid e