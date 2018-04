Roma | Di Francesco | ' Col Liverpool sia una festa Possiamo ancora fare l' impresa'

Roma-Chievo - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Prima di tentare una nuova impresa in Champions League, dove la Roma è chiamata ad una grande prova per ribaltare il 5-2 incassato dal LIVErpool ad Anfield, i giallorossi apriranno la 35giornata di ...

Roma - anatomia di un suicidio : la sconfitta di Liverpool chiama in causa le scelte di Di Francesco : dal nostro inviato Liverpool 'Chi non ci crede, resti a casa o sugli spalti'. Di Francesco, dopo aver incassato la manita, si è rivolto subito al suo gruppo: al ritorno vuole una partecipazione ...

Liverpool-Roma - processo a Di Francesco : Nella Capitale è vivo il dibattito sull'assetto scelto ieri ad Anfield: in particolare, la difesa a 3 contro il tridente di fuoco dei Reds è sembrata un azzardo

PAGELLE/ Liverpool-Roma - 5-2 - : i voti della partita. Insufficienza per Klopp e Di Francesco - Champions League - : Le PAGELLE di Liverpool Roma: i voti della partita, semifinale di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori in campo.

Roma - i 5 motivi per cui l’impresa contro il Liverpool è possibile : dall’Olimpico a Perotti - da Di Francesco ai limiti dei Reds : Si è disputata ieri la gara d’andata della semifinale di Champions League, in campo Liverpool e Roma che si sono affrontate in una partita che ha regalato grandi emozioni. Il risultato di 5-2 lascia tutto aperto in casa giallorossa, la squadra di Di Francesco ha provato a contenere nei primi minuti poi ha deciso di cambiare passo Salah e per la Roma sono stati dolori, doppietta dell’egiziano e due assist, doppietta di Firmino e gol ...

VIDEO/ Liverpool-Roma (5-2) : highlights e gol. Di Francesco : chi non ci crede stia a casa (Champions League) : VIDEO Liverpool Roma (risultato finale 5-2): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la goleada degli uomini di Jurgen Klopp.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:04:00 GMT)

Roma - Di Francesco : 'Nulla è impossibile - crediamoci!' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Ben venga questa reazione perché così diamo senso alla partita di ritorno. Ci dobbiamo credere, nel calcio tutto può accadere: sarà una partita diversa da quella con il ...

Roma - Di Francesco : 'Crediamoci - si può ribaltare' : 'Ben venga questa reazione perché così diamo senso alla partita di ritorno. Ci dobbiamo credere, nel calcio tutto può accadere: sarà una partita diversa da quella con il Barcellona, ma il desiderio di ...

Roma - Di Francesco ci crede : “è ancora tutto possibile…” : Sconfitta per 5-2 della Roma nella gara di Champions League contro il Liverpool, il tecnico Di Francesco crede ancora alla qualificazione: “Non possiamo giocare sempre come fatto con il Barcellona. Siamo partiti bene preparando determinate situazioni. Se perdiamo tanti duelli difensivi e non scappiamo coi tempi giusti perdiamo la testa e la capacità di rimanere in gara. Siamo andati un po’ in difficoltà. Se hai avuto occasioni anche i ...

Roma - Di Francesco : "Ci crediamo. Noi possiamo ribaltarla" : Il 5-0 sarebbe stato insormontabile, il 5-2 diventa quasi accettabile per come erano andate le cose fino a 10' dalla fine ad Anfield. Eusebio Di Francesco ne è consapevole: "Partita differente da ...

Liverpool-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Under in attacco con Dzeko : L'urna di Nyon ha regalato agli appassionati di calcio la semifinale tra Liverpool e Roma, due compagini che in pochi si sarebbero aspettati di vedere a questo livello della competizione. Il Liverpool ...

