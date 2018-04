Roma | dal 2 al 6 maggio | Karmafulminien OffOfF Theatre Generazione Disagio

Roma - dal 4 al 6 maggio le star del videogame a Cinecittà per 'Level Up' : ... il più importante contest della comunicazione dedicato a studenti e giovani professionisti 23 aprile 2018 Bandecchi racconta la sua 'Apocalypse now': l'economia vista da un imprenditore 16 aprile ...

Ultrà Roma a processo dal 24 maggio : 17.56 Negata la libertà su cauzione, fissata la data dell'inizio del processo per i due Ultrà della Roma accusati dell'aggressione a Sean Cox in occasione del match di Champions con il Liverpool. I due resteranno in carcere a Liverpool fino all'inizio del processo fissato per il prossimo 24 maggio. I capi d'imputazione sono lesioni gravissime per il 20enne e disordini violenti per quello di 29. E' caduta l'ipotesi di tentato omicidio.Cox è in ...

Corruzione - indagine tra il Belgio e la Sicilia : l’ex di Publitalia e quei bonifici dalla Romania all’eurodeputato La Via : dalla procura di Bruxelles è arrivato fino al tribunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Il motivo? Il giudice Michel Claise sta conducendo un’inchiesta per Corruzione, riciclaggio, abuso e falso. Un’indagine che parte dal Belgio, passa dalla Romania, e arriva fino in Sicilia. Dove alla fine spunta anche il nome di Giovanni La Via, europarlamentare di Forza Italia che però nega ogni coinvolgimento. A raccontare ...

Roma - dal 4 al 15 maggio Flux Festival Lituano delle arti - : 3 mostre, 2 rassegne video, 5 concerti, 5 spettacoli per un totale di 12 giornate di arte, teatro, danza, musica …

Roma - riaffiora un cadavere dal fiume Aniene : Il cadavere di una persona che non è stata ancora identificata è riaffiorato questa mattina dal fiume Aniene. Il macabro ritrovamento poco dopo le 11 di questa mattina sotto al Ponte delle Valli, periferia nord-est della Capitale...

Tornano i “Cento pittori” a via Margutta : dal 27 aprile al 1° maggio - la storica via dell'arte 'colora' la Primavera Romana : È stata il rifugio di pittori e scultori, poeti e musicisti, artisti e artigiani: è via Margutta, la storica strada romana che ha conosciuto l'eccellenza dell'arte nei colori e nell'estro delle più grandi opere nostrane e internazionali.Torna anche quest'anno la rassegna "Cento pittori", dal 27 aprile al primo maggio, proprio nell'antica via simbolo d'arte: giunta alla 108esima edizione, la mostra ospita oltre cento artisti ...

Il presidente Micciché ha le idee chiare : “Roma esclusa dalle coppe? Ecco la situazione” : La Roma è uscita sconfitta dalla gara di Champions League contro il Liverpool ma a tenere banco sono stati gli sconti prima del match che hanno portato all’arresto di due tifosi giallorossi. Il presidente della Lega Calcio, Gaetano Micciche’, non crede all’ipotesi che la Roma possa essere esclusa dalle competizioni europee “incidenti molto gravi, escludo che la Roma possa essere squalificata dall’Uefa, mi auguro che ...

Estate in bicicletta : dall’Emilia Romagna all’Alto Adige i soggiorni a misura di ciclisti : È la città di Marco Pantani e della Nove Colli. La località marinara in cui andare in bicicletta è uno stile di vita consolidato e una passione, che attrae sempre più amanti delle due ruote tra i percorsi che dalle ampie spiagge rincorrono la pianura, per salire su morbide colline e ammirare il mare dall’Alto. Cesenatico (FC) è amore per i pedali. E i Ricci Hotels, che da sempre fanno della bicicletta un culto quotidiano, accolgono i ...

Tifoso ferito - ipotesi di esclusione dalle coppe europee per Roma e Liverpool : Le due società rischiano un pugno durissimo da parte dell'Uefa: si va dalle partite a porte chiuse fino all'esclusione dalle coppe per un anno intero. L'articolo Tifoso ferito, ipotesi di esclusione dalle coppe europee per Roma e Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : cade in un dirupo - recuperata dal Soccorso alpino : Intervento nel pomeriggio di ieri da parte del Corpo Nazionale Soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio a Santa Maria Galeria, a nord-ovest di Roma, per soccorrere una ragazza: la 28enne era con un gruppo di amici quando, sporgendosi da un sentiero, è scivolata nel fosso dove scorre il fiume Arrone riportando diversi traumi e perdendo i sensi. Gli amici hanno lanciato l’allarme e sul posto è giunta un’eliambulanza della ...

Patenti ritirate dalla Polstrada di Romagnano sulla A26 : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Patenti ritirate dalla Polstrada ...

Scontri a Liverpool - cosa rischia la Roma : dalla multa al divieto di trasferte : Al momento, secondo le anticipazioni de 'La Gazzetta dello Sport', è difficile fare previsioni sulle sanzioni anche perché l'UEFA aspetta ancora il rapporto arbitrale, oltre a quelli del delegato, ...

Roma. Come richiedere e ottenere certificati dal proprio pc : Sono 18 i certificati anagrafici e di stato civile che i cittadini residenti a Roma possono richiedere e ottenere online

Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show incanta il pubblico con Le luci di Roma al piano - a pochi giorni dal concerto al Forum (video) : Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show ospite dell'ultima puntata della stagione di martedì 24 aprile. In seconda serata su Canale Cinque, il cantautore è stato ospite del talk Show di Maurizio Costanzo per presentare al pubblico il nuovo album Non Abbiamo Armi. Anticipato dal singolo Non mi avete fatto niente, canzone vincitrice del Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Non Abbiamo Armi è il terzo album da solista di Ermal Meta, dopo Umano e ...