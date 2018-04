Roma | 1°maggio | la Nannini sarà al Concertone di Piazza San Giovanni

Blastingnews

: Il Campidoglio ha proclamato per sabato 5 maggio una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Pamela… - Roma : Il Campidoglio ha proclamato per sabato 5 maggio una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Pamela… - Esercito : #Aspettandoil4Maggio Tra la gente per la gente! #Noicisiamosempre! Dall’Ippodromo Militare “Gen. C.A. Pietro Giann… - Roma : Torna il tradizionale #Concertone del @primomaggioroma, il più grande evento #gratuito di #musica dal vivo in Itali… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Grandi novità per il tradizionaledel 1° maggio diSan): alla conferenza stampa si è presentata, Gianna. La cantante, in jeans e giubbotto blu, ha ancora le stampelle per via della caduta durante il concerto di Genova ad inizio aprile, ma è apparsa in ottima forma e ha confermato la sua presenza all'evento. Così, dopo ben 24 anni dalla sua prima partecipazione, latornerà sul palco del miticodi. All'epoca, accompagnata dagli Einstürzende Neubauten, infiammò il pubblico con una spregiudicata versione di America. E, quest'anno promette:fenomenale... Festival rock Per Gianna, quest'anno più che mai, ildiSanun festival rock. Ed il cast lo dimostra. Poi precisa che per lei rock è la musica popolare: ognuno, infatti, ha il suo rock. Per la musica italiana si sta aprendo un nuovo ...