Rivelato trailer ufficiale per Shadow of the Tomb Raider | i dettagli

optimaitalia

: Rivelato trailer ufficiale per #ShadowoftheTombRaider, i dettagli - OptiMagazine : Rivelato trailer ufficiale per #ShadowoftheTombRaider, i dettagli - cinematicroma : Loro 2: rivelato il trailer della seconda parte del film di Paolo Sorrentino - 3cinematographe : #Loro2: rivelato il trailer della seconda parte del film di #PaoloSorrentino -

(Di venerdì 27 aprile 2018)of theè un titolo molto atteso e saràoggi 27 aprile. Moltisul gioco sono però già emersi, come ad esempio le varie edizioni che dovrebbero essere rilasciate, così come le indicazioni di un Season Pass per il gioco. Square Enix ha pubblicato solo unteaser per il gioco finora, ma a quanto pare un fan è riuscito a procurarsi ildiof thee lo ha pubblicato prima della rivelazionedel publisher.Ilesteso diof theIldiof thecontiene tutte le scene rivelate in quello del teaser e sembra approfondire ciò che abbiamo già visto. Mostra varidell'ambientazione Maya. Non è di certo una sorpresa, dato che la stessa Square Enix ha detto più volte che Lara impedirà un'apocalisse Maya nel nuovo gioco. Ilpresenta anche ...