Riposino pomeridiano | benefici e controindicazioni

: Unpopular opinion che schifo il riposino pomeridiano - hypnoticdust : Unpopular opinion che schifo il riposino pomeridiano - Nicloud94 : Mi sono appena svegliato dal riposino pomeridiano. Praticamente ero in coma - XELA83_AHO : Io che mi sveglio da riposino pomeridiano e non capisco se son passate ore o minuti -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Ilè una pratica molto diffusa e adottata da moltissime persone. Ci sono però pareri contrastanti suidella pennichella pomeridiana, infatti c’è chi dopo ilsi sente carico ed energico chi invece sostiene di svegliarsi più stanco di prima. Anche la scienza ha opinioni diverse, secondo uno studio condotto negli ultimi anni ha confermato che il(in genere dopo i pasti) può aiutare l’individuo a rigenerarsi e a mantenersi attivo per il resto della giornata. Perare però di questi giovamenti andrebbero rispettate determinate condizioni: bisognerebbe dormire non più di 30 minuti: oltre questo tempo si rischia di entrare nel sonno profondo, che una volta interrotto potrebbe causare l’effetto contrario e portare maggiore stanchezza e emicrania; si dovrebbe fare ilnon subito dopo il pasto: in questo ...