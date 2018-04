RIFORMA PENSIONI Vitalizi in aumento per i deputati siciliani

RIFORMA PENSIONI 2018/ Dati Inps - donne penalizzate e aumento dell’età (ultime notizie) : I Dati del monitoraggio Inps sulle PENSIONI liquidate nei primi tre mesi dell’anno sono stati analizzati da Ignazio Ganga, che evidenzia come “non solo sono state liquidate 23.000 PENSIONI in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (erano 86.688 nel 1° trimestre 2017 sono state 63.381 al 31 marzo 2018), ma si va in pensione più tardi perché l'età media di decorrenza della pensione di vecchiaia è aumentata di circa un anno passando da 65,5 ...

RIFORMA pensioni/ Camusso pronta a ripartire dalla piattaforma unitaria : Pensione anticipata, Camusso pronta a ripartire dalla piattaforma unitaria. Senza un Governo resta però impossibile pensare a una Riforma delle pensioni(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Senza Governo impossibili passi in avanti : Pensione anticipata, dall'Inps i dati sul monitoraggio relativi al primo trimestre dell'anno. Senza un Governo resta però impossibile pensare a passi in avanti(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:04:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 - parla Gronchi : 'Abolire quella di anzianità - conta l’età' Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni 2018 [Video] arrivano dall’economista de 'La Sapienza', Sandro Gronchi, che si è detto contrario alla pensione di anzianita'. A suo dire la quiescenza dovrebbe dipendere dalla coorte di nascita e non dall’eta' contributiva. Parole che indubbiamente stanno gia' facendo discutere sul web, dove i lavoratori, specie i precoci, si dicono indignati da tanta insensibilita' rispetto al loro monte contributivo. I ...

RIFORMA pensioni/ Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il commento di Elsa Fornero al contratto di Governo M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 aprile(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:26:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gronchi : a 57-58 anni è possibile dire addio al lavoro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 25 aprile. Sandro Gronchi commenta il sistema PENSIONIstico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Il legame tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Il legame tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 aprile(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - una "non risposta" per gli esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41 e Quota 100, una "non risposta" per gli esodati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 aprile(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:24:00 GMT)

Pensioni - ultimissime novità oggi 24/4 su RIFORMA Fornero - cumulo e dati Istat Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 24 aprile 2018 vedono allontanarsi le possibilita' di un accordo tra M5S e Lega in merito alla formazione del Governo ed alla possibile contro riforma del sistema previdenziale [Video]. Nel frattempo sul cumulo gratuito dei contributi si registra il via libera definitivo della cassa dei ragionieri, mentre le ultime proiezioni dell'Istat destano preoccupazione in merito alla sostenibilita' del sistema ...

RIFORMA pensioni/ Quota 41 - precoci delusi dal contratto di Governo M5s (ultime notizie) : Roberto Fico ha ricevuto il mandato dal Presidente Mattarella per cercare di formare un’alleanza di Governo tra Pd e M5s. Il partito di Luigi Di Maio ha anche messo a punto un contratto di Governo per cercare un convergenza, oltre che con i dem, con la Lega. Un contratto che non soddisfa quanti, anche tra i lavoratori precoci, contavano su una messa in discussione della Legge Fornero. Sui gruppi Facebook 41xtutti lavoratori uniti e Lavoratori ...

RIFORMA PENSIONI - riepilogo dei requisiti per il 2018 : Il 2018 è un anno di passaggio per le Pensioni, ultimo del triennio in cui è stato applicato il secondo scatto della speranza di vita. Col 2018 si livellano i requisiti dell’età pensionabile per tutti i lavoratori ai fini della pensione di vecchiaia. Facciamo un breve riepilogo. Tipologia pensione Requisito Generalità dei lavoratori Pensione anticipata donne 41 anni e 10 mesi (2175 contr. sett.) Pensione anticipata uomini 42 anni e 10 ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito pensionistico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito PENSIONIstico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:59:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Cumulo contributivo - le limitazioni per la contribuzione estera (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Cumulo contributivo, le limitazioni per la contribuzione estera. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:12:00 GMT)