Ricerca | domani a Livorno i ‘giochi senza frontiere’ dei robot soffici

(Di venerdì 27 aprile 2018) Sono 15, realizzati con materiali differenti ma con la caratteristica comune di non essere rigidi, e si preparano alla gara per mettere alla prova le loro abilità e le loro capacità, preludio allo svolgimento dei compiti per i quali sono stati progettati, come – per esempio – supportare i chirurghi nel rendere meno invasivi e più precisi gli interventi o sapersi muovere su terreni accidentati, che potrebbero essere quelli di un fondo marino o perfino quelli di un pianeta che non è la Terra. RoboSoft2018, la conferenza internazionale che riunisce 300 scienziati da tutto il mondo e che si svolge sotto l’egida della Società scientifica internazionale ”Ieee” e, al suo interno, della ”ics & Automation Society”, in Italia grazie all’Istituto di Bioica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si avvia alla ...