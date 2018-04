Riassunto del daytime di Amici17 del 27 04

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio. Lo avevamo lasciato al centro dello studio con Chiara che pretendeva delle spiegazioni da lui. Si sente presa in giro e non accetta le sue giustificazioni. Sossio ribatte affermando che non si fida di lei e di come si è comportata nei suoi confronti. In studio entra Ursula. Sossio riprende il discorso, sostiene che tutte le “infamate” che riceve sono per colpa della ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 26/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con il risveglio nelle casette. Einar a lezione prepara i brani per la quarta puntata del Serale. Tra tutte le assegnazione ce n’è una in particolare che trova più ostica, non gli viene come vorrebbe e questo lo innervosisce. Il vocal coach pensa sia solo una questione di convinzione. Luca è in palestrina e sta lavorando alla coreografia che gli ha assegnato la maestra Peparini “Rolling in the ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che ringrazia il pubblico che in coro le dedica”sei bellissima”. Nella scorsa puntata Gemma aveva conosciuto Marco e Maria manda in onda un rvm con la reazione di lei a fine registrazione. La ritroviamo felicissima, quasi esaltata dalla conoscenza dell’uomo che definisce genuino, puro, discreto e un bellissimo ragazzo. Tornati in studio Tina fa il verso al filmato della ...

The Handmaid’s Tale - il Riassunto della prima stagione in 5 punti : Una delle serie più acclamate dello scorso anno, The Handmaid’s Tale, ritorna il 25 aprile negli Stati Uniti e il giorno seguente anche da noi su Tim Vision. In attesa dei primi due episodi, cui seguiranno di settimana in settimane altre puntate singole, vediamo di ripercorrere le vicende accadute nella prima stagione, che poi sono anche più o meno fedelmente i fatti raccontati nel romanzo Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Luigi che, dopo aver visto il bacio tra lei e Lorenzo in esterna, esprime tutti i suoi dubbi sul modo di fare della tronista. Lei pensa che sia esagerato, troppo enfatizzato e rivolgendosi ad entrambi gli dice che se l’interesse è inferiore alle parole che le vengono rivolte possono anche smettere di corteggiarla. Maria chiede a Luigi se, nel caso fosse scelto, direbbe di si a Sara e lui ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 24/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con i ragazzi delle due Squadre che, dopo il Serale, rientrano nelle rispettive casette e commentano le esibizioni e ciò che è accaduto in studio. Nella Squadra Bianca, Valentina è davvero felice per il responso del dottore che le ha comunicato di poter proseguire il suo Serale. Irama ed Emma commentano il loro duetto, sono soddisfatti di come è andata e della bella intesa che si era creata sul palco, poi il ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che ringrazia la redazione perché si ritiene la donna più fortunata d’Italia con tutti i corteggiatori che le hanno trovato. Marco prende parola e le dice che ci è rimasto male perché quando le ha dedicato la poesia lei si è messa a ridere. Fabrizio, il “personal concierge” della bionda opinionista si propone per offrire i suoi servigi. Ha portato un ventaglio fatto di piume per quando ha ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 23/04 : La puntata di oggi di Amici è dedicata alla diretta del Serale del 21 Aprile. Vediamo l’arrivo degli ospiti della serata e dei membri delle Commissioni che ci raccontano cosa si aspettano e come vivranno la Terza puntata del Seralone. Nel frattempo inizia ad arrivare il pubblico che si accomoda e riempe lo studio. A poche ore dalla puntata di sabato, la Squadra Blu continua le prove in saletta con Loredana Bertè che li carica e gli dà ...

Riassunto della terza puntata del Serale di Amici17 del 21/04 : La terza puntata del Serale di Amici si apre con Maria che entra in studio insieme all’ospite d’eccezione della puntata, Diego Armando Maradona. La conduttrice e il calciatore sono accolti da un fragoroso applauso poi Maria saluta la commissione esterna e invita Maradona a chiamare le Squadre. Tutti gli allievi salgono sul palco ad eccezione di Valentina che ha subito un infortunio sabato scorso. Viene mandato in onda un rvm che ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 20/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giorgio e Alessandra. Li avevamo lasciati al centro dello studio con Alessandra che nutriva dei dubbi circa il reale interesse da parte di lui. Lei ipotizza che lo scarso interesse del fiorentino nei suoi confronti possa dipendere dal fatto che ha rapporti al di fuori del programma. Giorgio inizialmente ribatte che potrebbero esserci anche delle cose di lei che non gli piacciono poi, incalzato, ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 20/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con l’assegnazione da parte di Luca Tommassini della prova proibitiva; sarà una prova di ballo sul ritmo che vedrà protagonisti i cantanti. I primi a ricevere l’assegnazione sono gli allievi della Squadra Blu: Einar è molto carico e non vede l’ora mentre Matteo ha qualche riserva, non tanto sul ritmo quanto sulla possibilità di dimenticarsi i passi. Entrambi vanno subito a lavorare in palestrina, ma Matteo non ...