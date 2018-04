Renzi Jr vuole fare il calciatore Il figlio dell' ex premier al provino per il Genoa

Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i Renziani frenano : Fico oggi rivede M5s-Pd, poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a “vedere” le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la “base” manifesta più di una perplessità. […]

Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i Renziani frenano : La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a "vedere" le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la "base" manifesta più di una perplessità.

Fico - oggi nuovo incontro con M5s-Pd e poi da Mattarella - Martina vuole trattare ma Renziani frenano : Dopo 24 ore di pausa, un secondo giro di colloqui a Montecitorio: è quanto ha deciso Roberto Fico, presidente della Camera, incaricato dal capo dello Stato di esplorare un'eventuale alleanza tra M5S e ...

Fico - giovedì nuovo incontro con M5s-Pd e poi da Mattarella - Martina vuole trattare ma Renziani frenano : Dopo 24 ore di pausa, un secondo giro di colloqui a Montecitorio: è quanto ha deciso Roberto Fico, presidente della Camera, incaricato dal capo dello Stato di esplorare un eventuale alleanza tra M5S e ...

Renzi - Salvini e M5S : chi vuole mettere le mani sui servizi segreti : C'è Matteo Renzi, che - come racconta un suo fedelissimo - "vuole stare all'opposizione anche per prendersi la guida del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in modo da capire se la vicenda Consip nasconda una macchinazione contro di lui organizzata da pezzi dei servizi segreti".Leggi qui l'articolo integrale pubblicato su L'Espresso.

Di Maio : guardo a Pd e Lega - il tempo stringeSalvini replica : se vuole Renzi si accomodi : Di Maio: guardo a Pd e Lega, il tempo stringeSalvini replica: se vuole Renzi si accomodi Il candidato premier pentastellato detta i tempi al Carroccio (“tra poco il “forno” chiude) e poi attacca il centrodestra. La Meloni: “Lui è arrivato secondo e si porta via il pallone”. In serata la replica del leghista: “Noi vogliamo […]

Di Maio - ultimatum a Salvini : «Tra qualche giorno un forno si chiude». Il leghista : «Vuole Renzi? Si accomodi» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Le sue parole sulla Siria sono irresponsabili»

Salvini : "Vuole forno Renzi?Si accomodi" : 21.45 "Paragonare il futuro dell'Italia a un mercato mi sembra irrispettoso, la Lega non è il Pd, mi sembra che ci siano idee confuse. Noi vogliamo un Governo che rispetti il voto degli italiani, centrodestra e M5s. Se Di Maio preferisce il forno di Renzi si accomodi, temo che sia un pane muffo, però libero di fare quello che vuole". Così il leader della Lega Salvini sulle parole di Di Maio: "Aspetto qualche altro giorno, poi uno di questi due ...

Salvini : 'Di Maio se vuole forno di Renzi si accomodi' : Matteo Salvini risponde al candidato premier Ms5 che aveva ricordato come i tempi per le trattative si fossero ristretti. "Se Di Maio preferisce il forno di Renzi si accomodi, temo che sia un pane ...

Salvini : 'Di Maio se vuole forno con Renzi si accomodi' : Matteo Salvini risponde al candidato premier Ms5 che aveva ricordato come i tempi per le trattative si fossero ristretti. "Se Di Maio preferisce il forno di Renzi si accomodi, temo che sia un pane ...

Di Maio a Salvini : «Aspetto qualche giorno e poi un forno si chiude». Il leghista : «Se vuole quello di Renzi si accomodi» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Le sue parole sulla Siria sono irresponsabili»

Renzi crolla nei sondaggi : persino il Pd non lo vuole più : Una slide passata quasi inosservata mentre Piazzapulita di Riccardo Formigli era alle battute finali sugli schermi di La7. Forse fa poca notizia la caduta di un leader che ha già stupito il mondo con il tracollo elettorale del suo partito, facendolo passare dal 40% delle ultime europee al quasi 19% del voto politico. Ma più delle elezioni, la dimensione del passaggio velocissimo di ...

Saipem - Buffagni (M5s) : “Governo non legittimato vuole rinnovare cariche con ultimi dei Renziani. Ora scatto d’orgoglio” : “rinnovare le cariche di Saipem in solitario è un precedente negativo”. Ma soprattutto: “Serve uno scatto di orgoglio da parte di un governo che da un lato non difende gli asset strategici e dall’altro, senza legittimazione popolare, corre da solo a rinnovare governance pubbliche con gli ultimi dei ‘renziani”. Mentre a Roma iniziano le consultazioni del Colle in vista della formazione del governo, il grillino ...

Matteo Renzi - Dagospia : non vuole mollare la Rai - le indiscrezioni sul suo piano segreto : Matteo Renzi fuori dai giochi? Non proprio. Quantomeno non vorrebbe uscirne. È quanto sostiene Dagospia , in poche righe, tutte dedicate all'ex premier ed ex segretario del Pd. Righe in cui si invita ...