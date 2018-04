Renzi e la bici Colnago | dono istituzionale che vale più di 300 euro | ma non risulta

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Quando Matteoil 25 aprile scorso in piazza a Firenze ha inscenato una sorta di sondaggio tra la gente per capire l’indice di gradimento nei confronti di un ipotetico governo M5s-Pd, in molti hanno notato che inforcava un gioiello. Unaclettada città, bianca e viola, con simbolo del capoluogo toscano sul telaio in fibra di carbonio. Un modello unico, realizzato appositamente per l’ex Rottamatore dall’azienda di Cambiago, che l’ha regalato all’ex premier durante la sua visita del 3 novembre 2016, quindi a un mese dal referendum costituzionale. Tradotto: una tutti gli effetti. Chenon poteva tenere. Perché il valore dellacletta è nettamente superiore al tetto di 300stabilito dal Decreto Prodi del 2007: i rappresentanti del governo (e le loro famiglie) non possono portare a casa oggetti più costosi di ...