Rally Argentina | Mondiale 2018 | Thierry Neuville si aggiudica lo shakedown davanti a

WRC 2018 Rally Argentina : gli orari TV su Sky : Il driver estone ha ottenuto tre secondi posti negli ultimi cinque Rally affrontati ma è già molto distante dalla vetta del campionato del mondo. Da tenere d'occhio: Jari-Matti Latvala , Toyota, Jari-...

Rally Argentina 2018 : Sebastien Ogier cerca la fuga in classifica in una corsa che non ha mai vinto : Il Mondiale Rally 2018 sbarca in Sud America, più precisamente in Argentina (clicca qui per programma e tv), per la trentottesima edizione della competizione ed il quinto appuntamento stagionale. Il fine settimana di gare attorno alla città di Cordoba sarà pervaso da una sola e grande domanda: proseguirà il dominio del campione del mondo in carica, Sebastien Ogier? Il portacolori della Ford Fiesta, infatti, ha già conquistato tre dei quattro ...

Rally d'Argentina - è ancora Ogier contro tutti : Il celebre brano di Andrew Lloyd Webber "Don't cry for me Argentina", composto per il musical 'Evìta', è perfetto per descrivere l'atmosfera che si respira nel parco assistenza del mondiale Rally 2018.