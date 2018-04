Rakuten Tv comincia a produrre flim che usciranno in sala e online allo stesso momento

wired

(Di venerdì 27 aprile 2018)Tv è pronta a partire con le produzioni originali, film che verranno distribuiti esclusivamente sulla loro piattaforma e in contemporanea con la. Il primo titolo con cui tenteranno quest’esperimento sarà Hurricane e uscirà ine on demand nel Regno Unito in autunno. Nonostante non abbia ancora iniziato una campagna promozionale propriamente detta,Tv è già presente da qualche tempo sul territorio italiano con un’offerta di film in video on demand direttamente sulle smart tv. Niente streaming come Netflix o Amazon, niente abbonamenti e costi fissi, niente serie (almeno al), la filosofia diè far pagare per ogni singolo film (per le novità noleggio a 4 euro, acquisto a 10 euro), offrendo in cambio una qualità molto alta (sono i primi a garantire i 4K) e un’offerta molto ampia (vantano il catalogo on demand più grande d’Europa). Un’offerta che sono ...