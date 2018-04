Rai | le serie tv e le fiction in arrivo nel mese di maggio

Casting per un film su Rai Uno ma anche per due importanti serie TV : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per un film su Mia Martini ma anche a quelli per la ricerca ulteriore di comparse per la serie Tv diretta da George Clooney e per quella dal titolo The Neapolitan Stories. Comma 22 Per la serie televisiva dal titolo Comma 22, diretta e interpretata da George Clooney, è stata fissata una nuova data per la ricerca di comparse. In particolare, la richiesta è ...

Su Rai Gulp arriva Heidi Bienvenida - la serie tv argentina con protagonista una Heidi in versione moderna : Sta per sbarcare in Italia la serie tv argentina Heidi Bienvenida, versione moderna della famosa Heidi svizzera conosciuta da grandi e piccini. Dopo il grande successo riscontrato in America latina, arriverà sui nostri schermi, precisamente su Rai Gulp, canale dedicato al pubblico dei teenager, alla fine del mese di aprile. Heidi Bienvenida, dal 30 aprile su Rai Gulp Heidi Bienvenida debutterà su Rai Gulp (canale 42) lunedì 30 aprile e andrà in ...

The Rain : Il tRailer ufficiale in italiano della nuova serie post-apocalittica di Netflix : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale in italiano di The Rain , sua prima produzione originale danese, disponibile in streaming dal 4 maggio . La serie di fantascienza racconta di un mondo molto diverso da come lo conosciamo oggi. Sei anni dopo che un virus estremamente aggressivo portato dalla pioggia ha sterminato ...

«The Rain» : trama - tRailer e cast della prima serie norvegese di Netflix : Netflix ha pubblicato il trailer e la locandina di « The Rain », la sua prima produzione originale danese in arrivo in streaming il prossimo 4 maggio . La trama In un mondo post-apocalittico, dove la vita come la conosciamo oggi non esiste più, un virus portato dalla pioggia ha sterminato quasi completamente la ...

Casting per L’Amica Geniale : la serie in onda in contemporanea su Rai1 e HBO? : Si continua a lavorare alle riprese e ai Casting per L'Amica Geniale. La serie tv e produzione internazionale tratta dai romanzi di Elena Ferrante è prodotta da Rai e HBO che la manderà in onda con il titolo "The Neapolitan Novels". Secondo gli ultimi rumors sembra che le due reti programmeranno la serie in contemporanea e che, quindi, non ci sarà disparità tra quella italiana e quella americana come per esempio è successo per I Medici o The ...

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovRai essere brava per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...

Casting per Rai Due - la serie The Neapolitan Novels e Cineworld Roma : In questo articolo vi informiamo su variCasting e provini per una importante serie televisiva, per Cineworld Roma e per una prossima produzione targata Rai Due. Cineworld Roma Per un interessante e nuovo progetto, la Cineworld Roma cerca ragazzi e ragazze in possesso di motorini immatricolati non oltre il 2008. Gli interessati possono visionare la relativa pagina Facebook o inviare direttamente la propria candidatura al seguente indirizzo di ...

La serie tv Instinct è un plagio di Bones? 3° episodio del 22 aprile cancellato da Rai2 - ma la programmazione continua : La serie tv Instinct subisce una battuta d'arresto su Rai2: amaro destino per il procedural, che è incappato sin dall'esordio nell'accusa di plagio di un format ben più longevo e di grande successo come Bones. Rai2 fa sapere che il terzo episodio di Instinct, dal titolo "Segreti e bugie", non andrà in onda: previsto nel palinsesto della domenica della seconda rete Rai, l'appuntamento del 22 aprile alle 22.10 salta in seguito alla scelta ...

Non va in onda stasera 16 aprile Vikings 5 su Rai4 - la serie è in pausa : cosa sappiamo sui nuovi episodi : Brutte notizie per chi stasera aspettava di vedere Vikings 5 su Rai4: la programmazione in chiaro della serie targata History Channel è in pausa, ed è destinata a restare così per almeno qualche mese. Durante l'appuntamento dello scorso lunedì 9 aprile, infatti, sono stati trasmessi quelli che attualmente sono gli ultimi episodi di Vikings 5 andati in onda anche negli Stati Uniti: si trattava, ricordiamo, del 5x09 intitolato "A Simple Story" ...