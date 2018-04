Quinto venerdì di proteste a Gaza | 3 manifestanti uccisi

Gaza - Quinto venerdì di scontri : tre palestinesi morti e oltre trecento feriti. Amnesty : “Embargo armi a Israele” : Non cala la tensione al confine tra Gaza e Israele. Anche il quinto venerdì di protesta palestinese porta con sé una scia di sangue. Il 30 marzo scorso Hamas aveva lanciato la prima “Marcia per il ritorno“, in occasione del Land Day: 15 i morti e centinaia i feriti. Oggi sono tre i palestinesi hanno perso la vita e più di trecento sono rimasti feriti. Il Land Day – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo ...

