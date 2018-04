Qui i problemi sono il traffico e le costruzioni

Crozza-Marchionne e i problemi con le nuove tecnologie : “Auto senza pilota? Noi siamo forti su quelle senza acQuirente…” : Un esilarante Maurizio Crozza veste i panni questa sera del presidente Sergio Marchionne nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. L’ Ad di FCA sull’accordo appena firmato con Torino sui test per le auto senza pilota ha commentato: “Se una Panda si guidasse da sola cercherebbe la prima concessionaria Audi per chiedere asilo politico. Più che nelle auto senza pilota noi siamo forti nel settore delle “Auto ...

Gruppo Misto al Quirinale - l'incursione di Lucci : "Mattarella c'ha già tanti problemi" : "Non si può mai stare tranquilli" avranno pensato Epifani&Co, componenti del Gruppo Misto della Camera dopo le consultazioni con il Capo dello Stato. La delegazione dei deputati...

Calcio - Luigi Di Biagio : 'So di giocarmi tanto ma ora abbiamo altri problemi. Buffon? E' Qui per aggregare e su Balotelli ' : Per la cronaca, dopo aver svolto gli accertamenti clinici e diagnostici, Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro di Coverciano : il difensore della Juventus, che era uscito per infortunio sabato sera ...

Calcio - Luigi Di Biagio : “So di giocarmi tanto ma ora abbiamo altri problemi. Buffon? E’ Qui per aggregare e su Balotelli…” : La Nazionale italiana di Calcio si è radunata ieri sera a Coverciano per preparare le due amichevoli con Argentina e Inghilterra in programma rispettivamente venerdì 23 marzo all’Etihad Stadium di Manchester (19.45 locali, 20.45 italiane) e martedì 27 marzo al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali, 21 italiane). In panchina ci sarà Luigi Di Biagio, scelto per occupare la panchina azzurra per questi impegni. Due partite importanti per i nostri ...

“Vogliono farmi uccidere”. Paura per Lorenzo Crespi. L’attore ha confessato i suoi problemi economici e di salute e adesso viene fuori il retroscena inQuietante. Sui social il grido disperato e la preoccupazione per la sua incolumità fisica : “Devo parlare prima che mi sparino…” : Da anni di lui si erano perse le tracce. Lorenzo Crespi ha quasi detto addio alla sua carriera da attore, pochissime scritture e il vuoto intorno, così ha detto lui. Questa situazione lavorativa lo ha messo in ginocchio e dalle stelle è passato alle stalle. Inoltre, un grave problema di salute ha contribuito a peggiorare questa condizione così precaria. Ma lui non si arrende e dai social, su cui è attivissimo, ha denunciato le ...

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : problemi batteria e fotocamera ineQuivocabili : Ad una settimana completa dal primo rilascio dell'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (giunto lo scorso 28 febbraio in Italia in prima battuta per i dispositivi no brand), ecco che possiamo tirare le somme sui riscontri post rilascio di Android 8.0. Qual è la situazione per la batteria e dunque l'autonomia del device e quali problemi più gravi sembrano venir fuori con il major update. Dopo un preventivo esame sulla questione batteria, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi Quinta giornata. Sebastian Vettel impressiona con 168 giri - mentre la Mercedes si nasconde. Primi problemi per Red Bull e McLaren : Ha preso il via la seconda, ed ultima, settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Finalmente team e piloti hanno trovato il vero clima catalano. Addio dunque a pioggia, neve e temperature glaciali. La giornata odierna, infatti, si è disputata sotto un bellissimo sole con la colonnina di Mercurio che si atTestava sui 15°. Il lavoro in pista se n’è ovviamente giovato, con molti protagonisti oltre i 100 giri, ...

Biglietti Milan Arsenal / Code fuori da Casa Milan - problemi tecnici per l'acQuisto dei tagliandi online : Biglietti Milan Arsenal, Code fuori da Casa Milan: problemi tecnici per l'acquisto dei tagliandi online in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League che si disputerà giovedì.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:27:00 GMT)