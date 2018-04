Questore Napoli | ' Ci stiamo già preparando per la festa scudetto'

Festa della polizia a Napoli - il Questore De Iesu : «Celebriamo i risultati dei nostri agenti - purtroppo non siamo Robocop...» : «Vogliamo sottolineare i 166 anni della polizia di Stato, lo facciamo in maniera sobria, in uno dei simboli della città. Questa è un'occasione per celebrare il lavoro di tutti...

Agenti violenti ripresi a Napoli - Questore : "Non sono più operativi" : Nelle immagini si vedono i due poliziotti mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento

Agenti violenti ripresi a Napoli - Questore : “Non sono più operativi” : Agenti violenti ripresi a Napoli, questore: “Non sono più operativi” Nelle immagini si vedono i due poliziotti mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento Continua a leggere

Agenti violenti ripresi a Napoli - Questore : 'Non sono più operativi' : Nelle immagini si vedono i due poliziotti mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento

Napoli - agenti violenti. Il Questore : “Assegnati a compiti burocratici” : La reazione violenta di due agenti motociclisti della Polizia di Napoli contro un giovane colpevole di avere eluso i controlli era stata ripresa con un cellulare ed era finita sul web scatenando una polemica che si è trascinata per giorni. Oggi arriva la notizia che i due agenti “Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi”. Nel video, che è stato oscurato, si vedevano i due prendere a schiaffi e insultare un giovane ...

Poliziotti violenti a Napoli - video choc e il Questore apre un'inchiesta : Le immagini non hanno bisogno di commenti. In un video ripreso da un telefono cellulare si vede chiaramente l'epilogo di un inseguimento da parte di due agenti della polizia di Stato che - alla...

Agenti picchiano persona in strada a Napoli - il Questore : saremo rigorosi : Agenti picchiano persona in strada a Napoli, il questore: saremo rigorosi Agenti picchiano persona in strada a Napoli, il questore: saremo rigorosi Continua a leggere

Napoli. Fa il giro del web video di 2 agenti che schiaffeggiano ragazzo. Questore : saremo rigorosi : Secondo quanto ricostruito sinora, il giovane non si sarebbe fermato a un controllo e avrebbe iniziato a scappare a piedi per poi essere bloccato da due agenti in via Santa Brigida, a pochi passi dai Quartieri Spagnoli

Napoli - poliziotti colpiscono un ragazzo durante un controllo. Il Questore : “Accertamenti rigorosi” : Un video, pubblicato sui social network e diventato virale, mostra due agenti motociclisti della Questura di Napoli picchiare in strada un giovane appena fermato. il filmato è stato registrato da una persona che è dietro una cancellata. Nelle immagini gli agenti, appena scesi dalle loro moto, si avvicinano al ragazzo immobile sul marciapiede, verosimilmente al termine di un inseguimento. Uno degli agenti, senza proferire parola, si avvicina e lo ...

Napoli - uomo non si ferma all'alt : preso a schiaffi e pugni dai poliziotti Parte l'inchiesta del Questore : Due agenti motocilisti della Questura di Napoli colpiscono ripetutamente un giovane che non s'è fermato all'alt in via Santa Brigida, nel salotto buono di Napoli. La scena, ripresa con uno smartphone, ...

Poliziotti violenti a Napoli - video choc e il Questore apre un'inchiesta : Due agenti motocilisti della Questura di Napoli colpiscono ripetutamente un giovane che non s'è fermato all'alt in via Santa Brigida, nel salotto buono di Napoli. La scena, ripresa con uno smartphone, ...