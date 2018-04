Quel che manca nelle case dei Millennial 

Forex - Draghi colomba ottiene Quello che voleva : Euro buca quota $1 - 21 : Il cross Euro dollaro si sblocca e viola un importante livello tecnico al ribasso: dopo aver scambiato in area $1,22 per diverso tempo, si indebolisce ulteriormente dopo la riunione di politica monetaria della Bce e scivola sotto quota 1,21, un supporto chiave. Le parole accomodanti di Mario Draghi , che a qualcuno hanno ricordato da vicino quelle di Mark Carney della Banca d'...

Quelli che fanno sostenibilità /31 : ...Serve il Bes» Quale relazione c'è tra Sdgs e Bes? Perché è importante misurare il benessere? Come sono stati scelti gli indicatori che sono stati per la prima volta inseriti nel processo di politica ...

Mostro di Firenze - carabinieri a caccia dell'anello. Ma anche Quello è sparito : Firenze, 27 aprile 2018 - I carabinieri del Ros che perquisirono la sua abitazione alla fine del 2013, trovarono poco. Molto poco. Nella casa di Giampiero Vigilanti al Cantiere, a Prato , c'erano sì ...

“Mi stanno massacrando”. Lo sconforto di Rita Dalla Chiesa a un mese esatto dalla morte di Frizzi. La conduttrice racconta Quello che le sta succedendo : “È una vergogna!” : È passato un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi, da quel maledetto lunedì in cui l’Italia si è risvegliata con un amico in meno e una tristezza in più. Da allora se ne sono dette tante, parecchi hanno espresso il proprio rammarico e in tanti hanno pianto lacrime amare. Come dimenticare il volto devastato ma sobrissimo di Carlotta Mantovan, la moglie del conduttore; ma anche Rita dalla Chiesa, l’ex coniuge del presentetatore Rai. È ...

SwiftKey si aggiorna sia nella versione stabile che in Quella beta con varie novità : Il team di SwiftKey ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento sia dell'app stabile che di quella beta. Scopriamo insieme cosa è cambiato L'articolo SwiftKey si aggiorna sia nella versione stabile che in quella beta con varie novità proviene da TuttoAndroid.

Ferie - Quello che c'è da sapere : Con l'avvicinarsi dell'estate i lavoratori italiani cominciano a pensare alle tanto desiderate Ferie. Tuttavia, anche se mancano diversi mesi all'arrivo dell'estate conviene cominciare fin da subito a ...

Khedira : “restiamo uniti e diamo tutto Quello che abbiamo” : “Derby d’Italia! Sappiamo quanto è importante questa partita specialmente in questa situazione. Rimaniamo uniti e diamo tutto quello che abbiamo”. Così, su Instagram, centrocampista della Juventus Sami Khedira a due giorni dalla delicata sfida con l’Inter. (AdnKronos) L'articolo Khedira: “restiamo uniti e diamo tutto quello che abbiamo” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Louis Vuitton punta sulle fragranze : in arrivo anche Quelli da uomo : Cinque fragranze che spaziano da mood più eterei e leggeri a quelli più profondi e misteriosi e che saranno distribuite dal 31 maggio presso 250 selezionati negozi di Louis Vuitton in tutto il mondo. ...

Elezioni in Friuli Venezia Giulia - Quello che c'è da sapere sul voto - : Domenica 29 aprile i friulani vanno alle urne per eleggere il presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio. Quattro i candidati. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Spoglio previsto per la ...

Offerte Tre - Tim - Wind e Vodafone : tutto Quello che c'è da sapere : Si parla ancora di Offerte da parte dei rinomati colossi del settore telefonico. Un'azienda molto determinata in questo mese di aprile è Wind che sta provando a farsi spazio fra Vodafone e Tim tramite diverse convenienti promozioni. Fra i pacchetti del momento troviamo Wind Smart 9 Special Limited Edition, con 15 gigabyte di navigazione e 1000 minuti di chiamate: è possibile attivarla direttamente sul sito web della compagnia. Si può visionare ...

Juventus - Khedira : 'Rimaniamo uniti e diamo tutto Quello che abbiamo' : TORINO - Inter - Juve si avvicina e per i bianconeri sarà una partita che potrà decidere le sorti di questa stagione. Così Sami Khedira carica l'ambiente tramite il proprio profilo Instagram: '...

LIVE - Liverpool - rinviati a giudizio i due tifosi giallorossi. Raggi : 'Quello che è accaduto è inaccettabile' : Non si può permettere a poche mele marce di rovinare il mondo dello sport". Queste le parole di Stefano Pedica del PD, che ribadisce solidarietà alla famiglia di Sean Cox . AGGIORNAMENTO ORE 13.30 "...

Roberto Spada si scusa : 'Mi vergogno per Quello che ho fatto' : ... "In quei giorni ero nervoso perché avevo la fila di giornalisti che mi volevano intervistare, volevano che parlassi di politica e di Casapound ma io non faccio politica. Se tu ti chiami Bianchi o ...

“Scene d’inferno. Quello che facevano quei poveri cani…”. Smette di nutrire i suoi animali e - dopo qualche settimana - l’epilogo più terribile - forse mai visto prima : “Aveva una testa tra le fauci…” : Tante volte, dettati dalla rabbia, si tende a disumanizzare un gesto e ad usare come offesa la parola “cane”. “Sei un cane se ti comporti così con una donna”, tanto per fare un esempio. Ma se proprio dovessimo usare il termine giusto, probabilmente, dovremmo invertire le parti e mettere la parola “uomo” a posto del nostro amico a quattro zampe. Un concetto detto e ritrito, vero, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a una di quelle ...