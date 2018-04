Quando arriveranno Yakuza 3 | 4 e 5 su PS4?

optimaitalia

(Di venerdì 27 aprile 2018)Kiwami è sul mercato da parecchio,6 The Song of Life è appena arrivato eKiwami 2 è in arrivo ad agosto 2018. Senza contareZero, uscito ormai più di un anno fa. Ma cosa ne sarà degli altri capitoli della serie?3, 4 e 5 verranno rilasciati anche suin forma di remake com'è avvenuto per i precedenti? Sentiamo cosa ne pensano i vertici di SEGA.A quanto pare, tutto dipenderà dal pubblico e dalla voglia di giocarli. Se la domanda è abbastanza forte, SEGA "potrebbe considerare" di portare3,4 e5 su PlayStation 4. È ciò che ha detto il producer della serie di, Daisuke Sato, ai microfoni di PlayStation Access in una recente intervista.Se questa possibilità dovesse concretizzarsi, l'operazione porterebbe l'intera serie sul sistema PlayStation dell'attuale generazione, dando la possibilità ai nuovi giocatori di vivere ...