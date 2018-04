Pubbliche relazioni | il primo passo è definire i tuoi obiettivi

I grandi pionieri delle Pubbliche relazioni : Dagli assiro-babilonesi passando per greci e romani, ogni civiltà culturalmente evoluta ha tramandato testimonianze di arti persuasorie atte ad influenzare l'opinione pubblica per nome di qualcuno; dal passaparola alle orazioni retoriche, fino alle arti figurative.In epoca moderna, Gabriele D'Annunzio diffuse la falsa notizia della propria morte in vista del lancio di un libro – un precocissimo maestro del personal branding – ...

OPPO prepara lo sbarco in Italia - partendo dal responsabile delle Pubbliche relazioni : Si avvicina il momento dello sbarco in Italia di OPPO, il produttore cinese controllato dalla stessa società che gestisce Vivo e OnePlus. La compagnia ha infatti aperto una ricerca per un nuovo responsabile delle comunicazioni, per promuovere le attività sul nostro territorio. L'articolo OPPO prepara lo sbarco in Italia, partendo dal responsabile delle pubbliche relazioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.