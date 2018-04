Psg | Emery ' a fine stagione vado via'

Psg - Emery annuncia l'addio : "Lascio a fine stagione". Pronto Tuchel : Il tecnico spagnolo: "Ho comunicato la decisione ai giocatori. Neymar resta per crescere col club"

Psg - Emery lascia : 'A fine stagione vado via' : Unay Emery ha annunciato che a fine stagione lascerà la panchina del Paris Saint Germain. Il tecnico spagnolo, arrivato a Parigi nel 2016 reduce dai successi in Europa col Siviglia, ha fatto una ...

Ufficiale - Emery lascia il Psg a fine anno. Allegri favorito per lo sbarco a Parigi : La notizia era nell'aria da tempo, quanto meno dall'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid, ma ora è Ufficiale. L'allenatore spagnolo Unai Emery lascerà la guida del Paris Saint-Germain al ...

Emery svela : “a fine campionato lascio il Psg” : Emery lascia il Psg al termine della stagione, l’annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Il motivo principale che ha portato al divorzio è stato il deludente percorso in Champions League, dopo i tanti sforzi economici l’obiettivo era almeno quello di arrivare in semifinale. “Ho comunicato ai miei giocatori il mio addio. Ringrazio il presidente Nasser Al-Khelaifi, il ds Antero Henrique, i tifosi ...

Psg - la Coppa di Francia non basta ad Emery : ecco il possibile sostituto : Il Psg ha conquistato la Coppa di Lega francese, si prepara a vincere la Ligue 1 ma l’eliminazione in Champions League è stata deludente. L’ultimo risultato potrebbe non bastare per salvare la panchina al tecnico Unai Emery, ecco le parole di sostegno da parte del patron del club, Nasser Al-Khelaifi. “Il nostro allenatore è Unai e noi lo sosteniamo in tutto. Ogni giorno leggiamo nomi di chi potrebbe sostituirlo, ma ...

Psg : Al-Khelaifi - pieno sostegno a Emery : ANSA, - ROMA, 1 APR - La conquista ieri sera della Coppa di Lega francese non ha salvato il posto a Unai Emery sulla panchina del Paris Saint Germain, ma la netta vittoria sul Monaco allo Stade de ...

Psg - verso esonero Emery : Allegri e Conte in corsa : Psg, verso esonero Emery: Allegri e Conte in corsa Unai Emery a fine stagione non sarà più l’allenatore del Psg, ma ad anticipare l’esonero del tecnico spagnolo è stato il terzino belga Meunier parlando del proprio futuro: “Aspetto a prendere una decisione perché molto cose al Psg cambieranno, compreso l’allenatore”. Una dichiarazione fuori dagli schemi […]

Psg - Meunier “licenzia” Emery : “Non ho più di 18 anni. Cambieranno tante cose - compreso l’allenatore…” : PSG, Meunier- “La tocca piano” Thomas Meunier. Il terzino del PSG rompe gli indugi e annuncia clamorose rivoluzioni in vista del prossimo anno per quel che riguarda la formazione parigina. Il giocatore ha fatto il punto della situazione in vista del suo futuro. “HO BISOGNO DI AFFERMARMI…” Meunier ha così annunciato: “Il club sa come […] L'articolo PSG, Meunier “licenzia” Emery: “Non ho ...

Psg - contatto con Conte per il dopo Emery : Psg, contatto con Conte per il dopo Emery Il tecnico del Chelsea è l’indiziato numero uno Continua a leggere L'articolo Psg, contatto con Conte per il dopo Emery proviene da NewsGo.

Psg : tutti i nomi per il dopo Emery : Il Paris Saint-Germain cerca un nuovo allenatore al posto di Emery per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa i nomi degli italiani Allegri , Juventus, , Conte , Chelsea, , Mancini , Zenit, e Ancelotti oltre a quelli di Luis Enrique , Pochettino , Tottenham, e Simeone , Atletico ...

Dalla Francia : il Psg ha scelto Conte come successore di Emery : Il Psg si è già stancato del tecnico spagnolo Unai Emery che ha amaramente fallito l'assalto alla Champions sia nella passata stagione che in quella attuale. I parigini, infatti, nelle ultime due ...